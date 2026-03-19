المواصفات والمقاييس: 128 قرار مصادرة وإتلاف خلال رمضان

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس استمرار الجولات التفتيشية، وتلقّي الشكاوى طيلة عطلة عيد الفطر السّعيد، وذلك حرصا على ضبط الأسواق، وضمان سلامة وجودة المنتجات المطروحة فيها، وحماية حقوق المستهلكين.





وقالت المؤسسة في تصريح صحفي، الخميس، إن الإجراءات القانونيّة الصادرة خلال الشهر الفضيل بلغت 229 إجراء، من بينها 128 قرار مصادرة وإتلاف لمنتجات غير مطابقة، تتضمن 3850 قطعة من ألعاب الأطفال المخالفة، و1230 وصلة كهرباء، وأكثر من 1000 حبل زينة، إلى جانب 350 قطعة من طباخات الغاز المخالفة.



كما شملت الإجراءات القانونيّة إصدار 70 قرارا بتحويل منشآت مخالفة إلى الجهات القضائيّة، وإنذار 16 منشأة، وإصدار 8 قرارات منع بيع، و7 قرارات سحب منتجات مخالفة من الأسواق.



وأشارت إلى أن فرق المؤسسة التفتيشيّة عملت خلال الشهر الفضيل على تنفيذ مئات الجولات، كما تمّ التعامل مع 10900 بيان جمركيّ، وإجراء 9800 فحص مخبري للعديد من المواد، والتحقق من 3 آلاف منتج، وزيارة نحو ألف منشأة اقتصاديّة.



وأكدت أن الفرق التفتيشيّة ستعمل خلال أيام العطلة على التحقق من الأوزان والموازين والعبوات المعبأة مسبقاً ومحال الملابس والألعاب، إلى جانب استمرار الجولات على محطات وصهاريج المحروقات وموزعي أسطوانات الغاز، في مختلف محافظات وألوية المملكة.



وشددت المؤسسة على أنها لن تتهاون في ضبط أي مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



ودعت المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالمنتجات المتداولة في الأسواق من خلال هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243)، أو الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة (www.jsmo.gov.jo) ومن خلال صفحات المؤسسة على منصّات التّواصل الاجتماعيّ، وعبر منصّة بخدمتكم.





