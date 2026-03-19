المواصفات والمقاييس: 128 قرار مصادرة وإتلاف خلال رمضان

وقالت المؤسسة في تصريح صحفي، الخميس، إن الإجراءات القانونيّة الصادرة خلال الشهر الفضيل بلغت 229 إجراء، من بينها 128 قرار مصادرة وإتلاف لمنتجات غير مطابقة، تتضمن 3850 قطعة من ألعاب الأطفال المخالفة، و1230 وصلة كهرباء، وأكثر من 1000 حبل زينة، إلى جانب 350 قطعة من طباخات الغاز المخالفة.
كما شملت الإجراءات القانونيّة إصدار 70 قرارا بتحويل منشآت مخالفة إلى الجهات القضائيّة، وإنذار 16 منشأة، وإصدار 8 قرارات منع بيع، و7 قرارات سحب منتجات مخالفة من الأسواق.
وأشارت إلى أن فرق المؤسسة التفتيشيّة عملت خلال الشهر الفضيل على تنفيذ مئات الجولات، كما تمّ التعامل مع 10900 بيان جمركيّ، وإجراء 9800 فحص مخبري للعديد من المواد، والتحقق من 3 آلاف منتج، وزيارة نحو ألف منشأة اقتصاديّة.
وأكدت أن الفرق التفتيشيّة ستعمل خلال أيام العطلة على التحقق من الأوزان والموازين والعبوات المعبأة مسبقاً ومحال الملابس والألعاب، إلى جانب استمرار الجولات على محطات وصهاريج المحروقات وموزعي أسطوانات الغاز، في مختلف محافظات وألوية المملكة.
وشددت المؤسسة على أنها لن تتهاون في ضبط أي مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
ودعت المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالمنتجات المتداولة في الأسواق من خلال هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243)، أو الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة (www.jsmo.gov.jo) ومن خلال صفحات المؤسسة على منصّات التّواصل الاجتماعيّ، وعبر منصّة بخدمتكم.
أخبار متعلقة
-
مديرية الأمن العام تحذّر من السيول مجدداً
-
الملك والعاهل البحريني يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر
-
العثور على جثة طفل من جنسية عربية سقط داخل مجرى سيل في المفرق
-
الملك يهنئ الرئيس التونسي بعيد استقلال بلاده
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل المستشار الخاص لشؤون الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند
-
تحذير رسمي من فيضان سد الملك طلال خلال ساعات
-
بلدية جرش تجري أعمال تصريف لمياه الأمطار