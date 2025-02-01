المواصفات: 2350 جولة على الأسواق والمصانع وإتلاف 58 ألف منتج مخالف

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الوكيل الإخباري- نفّذت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة خلال العام الماضي (2350) جولة تفتيشيّة على المحلات التجارية ومستودعات التخزين والمصانع، شملت (7650) منشأة اقتصادية، تم خلالها التفتيش على (8550) منتجاً مختلفا في جميع محافظات وألوية المملكة. اضافة اعلان





وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير إنّ الكوادر الرّقابيّة أتلفت (58000) منتجاً مخالفاً للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة وأصدرت (237) قراراً قضائيّاً بحقّ منشآت مخالفة، منها (151) تحويلاً إلى النّائب العامّ و (73) إنذاراً.



وأوضحت الزّهير أن المنتجات التي تمّ إتلافها تضمنت المنظفات ومستحضرات التجميل، والمواد الكهربائية كالقوابس والوصلات الكهربائيّة وخلاطات ومحابس المياه، والألبسة والأحذية، وألعاب الأطفال، وزيوت المركبات وقطع غيارها.



وأشارت الزهير إلى أن المؤسسة تعمل على التأكد من تلبية المصاعد الكهربائية المخصصة للأشخاص في المباني السكنية والمنشآت التجاريّة لاشتراطات السلامة التي تفرضها المؤسسة، مبيّنة أنّ الفرق الرّقابيّة قامت بالكشف على (3750) مصعداً خلال العام الماضي.



وبينت الزّهير أن المؤسسة تلقّت (1724) شكوى تمّت متابعتها، داعية إلى عدم التردد في إيصال الشكاوى إلى المؤسسة، عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) والموقع الإلكتروني للمؤسسة (jsmo.gov.jo) وصفحات المؤسسة على منصّات التّواصل الاجتماعي، ومنصّة بخدمتكم.