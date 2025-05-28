الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول .

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ويأتي مشروع النظام بهدف تطوير وتجويد نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به منذ عام 2003، لاسيما ما يتعلق بنصوص ترخيص المختبر وتجديدها وإلغائها إضافة إلى وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تنظم عمل مزاولة المهنة بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين الرقابة.