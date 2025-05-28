الأربعاء 2025-05-28 06:24 م
 

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 28-05-2025 05:55 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول .

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ويأتي مشروع النظام بهدف تطوير وتجويد نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به منذ عام 2003، لاسيما ما يتعلق بنصوص ترخيص المختبر وتجديدها وإلغائها إضافة إلى وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تنظم عمل مزاولة المهنة بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين الرقابة.


ويحدد مشروع النظام الشروط الواجب توفرها فيمن يمنح ترخيص إدارة مختبر طبي خاص والشروط الفنية التي يجب توافرها عند ترخيصه إضافة إلى تحديد المهام والأعمال التي يقوم بها مدير المختبر.

 
gnews

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