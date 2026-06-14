الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في عمان

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والراي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

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ويأتي مشروع النظام بهدف تسهيل البيئة الاقتصادية الملائمة لدعم قطاع الإنشاءات في مدينة عمان وتحفيزا لهذا القطاع الحيوي.