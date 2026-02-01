الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الحلول المتعلِّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات، على غرار الحلول السابقة التي تمَّ إقرارها لمخيم الطالبية في لواء الجيزة وبما يكفل إنهاء النزاعات القضائية القائمة، ووفقاً لمبدأ التَّعويض العادل، وبناء على رغبة أصحابها.
وبموجب القرار ستتمّ مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين المقام عليها مخيَّمات في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا، بأراضٍ مملوكة للخزينة في مواقع داخل حدود هذه المحافظات، وبما يعادل قيمتها.
كما يتضمَّن مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين، المقام عليها مخيَّمات في محافظات إربد والبلقاء وجرش، بأراض مملوكة للخزينة في مواقع خارج حدودها، وبما يعادل نفس قيمتها.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة
-
إنشاء منطقة حرة في مطاري مطار الملكة علياء ومدينة عمان
-
مجلس الوزراء يُقر إحالات على التقاعد وتعيينات جديدة
-
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات
-
الصفدي ونظيره الكويتي يؤكدان إدامة تنسيق الجهود لتكريس الأمن والاستقرار بالمنطقة
-
القطامين يبحث مع الإيكاو الالتزام بمعايير السلامة الجوية وأمن المطارات
-
وزارة التربية: تطبيق أسس جديدة لتوزيع الطلبة على الحقول اعتبارًا من مواليد 2010