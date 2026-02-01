الأحد 2026-02-01 09:04 م

الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان
مجلس الوزراء
 
الأحد، 01-02-2026 08:31 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على الحلول المتعلِّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات، والعائدة ملكيَّتها لمواطنين، بما يكفل إنهاء النزاعات القضائية القائمة، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الخزينة، ووفق مبدأ التَّعويض العادل.

اضافة اعلان


وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الحلول المتعلِّقة بالأراضي المقام عليها مخيمات، على غرار الحلول السابقة التي تمَّ إقرارها لمخيم الطالبية في لواء الجيزة وبما يكفل إنهاء النزاعات القضائية القائمة، ووفقاً لمبدأ التَّعويض العادل، وبناء على رغبة أصحابها.


وبموجب القرار ستتمّ مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين المقام عليها مخيَّمات في محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا، بأراضٍ مملوكة للخزينة في مواقع داخل حدود هذه المحافظات، وبما يعادل قيمتها.


كما يتضمَّن مبادلة قطع الأراضي المملوكة للمواطنين، المقام عليها مخيَّمات في محافظات إربد والبلقاء وجرش، بأراض مملوكة للخزينة في مواقع خارج حدودها، وبما يعادل نفس قيمتها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس تفاصيل المنخفض الجوي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين

العيسوي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر الربطة والدبوبي والحوراني والجعافرة

مطار الملكة علياء الدولي

أخبار محلية إنشاء منطقة حرة في مطاري مطار الملكة علياء ومدينة عمان

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية مجلس الوزراء يُقر إحالات على التقاعد وتعيينات جديدة

المحكمة الدستورية

أخبار محلية إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات



 






الأكثر مشاهدة