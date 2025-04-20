الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها ضمن برنامج "أردننا جنة"

10:13 م

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الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الأحد، الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج "أردننا جنة" وذلك حتى تاريخ 13 كانون الأول 2025 ، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من تكلفة الرحلة. اضافة اعلان





ويأتي القرار بهدف تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية من خلال برنامج "أردننا جنَّة" الذي يوفر أنماطاً سياحية متنوعة ومختلفة، وتجربة سياحية فريدة، وتمكين المجتمعات المحلية، ودعم القطاع السياحي.



ويهدف البرنامج إلى مساعدة القطاع السياحي على التعافي من تداعيات الظروف الخارجيَّة وآثار جائحة كورونا، خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية، والنقل السياحي والأدلَّاء السياحيين، والعديد من المنشآت السياحية كالمطاعم والمخيمات السياحيَّة.



ويوفر البرنامج نقلاً مجانياً من خلال حافلات نقل سياحية مجهزة وحديثة تنطلق من جميع محافظات المملكة نحو الوجهات السياحية الموجودة في البرنامج، التي يتم توفيرها من خلال وزارة السياحة والآثار، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة، بالإضافة الى توفير وجبات الطعام.



وقد حقق برنامج "أردننا جنة" نجاحاً لافتًا خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 311 ألف مشارك ومشاركة، مما يعكس الإقبال المتزايد على السياحة الداخلية وثقة المواطنين بالبرنامج كخيار سياحي مميز ومدعوم.



وتسعى الحكومة من خلال وزارة السياحة والآثار لتطوير البرنامج من خلال توسيع الوجهات السياحية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يضمن استدامة البرنامج وزيادة أثره الاقتصادي والاجتماعي في مختلف محافظات المملكة.