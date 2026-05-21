الخميس 2026-05-21 08:39 م

الموافقة على توسعة السوق الحرة في مركز حدود المعبر الجنوبي بالعقبة

الخميس، 21-05-2026 07:19 م

الوكيل الإخباري-   وافقت الحكومة، على توسعة السوق الحرة في مركز حدود المعبر الجنوبي بمدينة العقبة، وذلك استناداً إلى أحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 والاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركة الأسواق الحرة الأردنية، وفقا للجريدة الرسمية.

وجاء القرار بناء على توصية من لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وبعد تنسيب وزير الاستثمار، حيث أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 15 تموز 2025 الموافقة على التوسعة الجديدة للموقع ضمن حدود مركز المعبر الجنوبي.


وبحسب القرار، تبلغ مساحة التوسعة قرابة (33) متراً مربعاً، وذلك وفق المخطط المرفق بالكتاب الرسمي رقم (تنظيم/2764) في 31 آذار 2025.


ويأتي هذا القرار في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية في مدينة العقبة، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتنشيط قطاع الأسواق الحرة والمنافذ الحدودية.

 
 


