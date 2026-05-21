الموافقة على توسعة السوق الحرة في مركز حدود المعبر الجنوبي بالعقبة

وجاء القرار بناء على توصية من لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وبعد تنسيب وزير الاستثمار، حيث أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 15 تموز 2025 الموافقة على التوسعة الجديدة للموقع ضمن حدود مركز المعبر الجنوبي.
وبحسب القرار، تبلغ مساحة التوسعة قرابة (33) متراً مربعاً، وذلك وفق المخطط المرفق بالكتاب الرسمي رقم (تنظيم/2764) في 31 آذار 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية في مدينة العقبة، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتنشيط قطاع الأسواق الحرة والمنافذ الحدودية.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يعزي الحجايا والجعافرة والمشارقة وأبو طالب
-
البلبيسي تترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتطوير مؤشر تحديث القطاع العام
-
ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان سبل تعزيز التعاون وأبرز تطورات المنطقة
-
وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين في منطقة الجميزة بمكة المكرمة
-
ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني
-
إطلاق حملة توعوية في المدارس للوقاية من آفة المخدرات
-
البحر الميت يسجل "أعلى نسب" إشغال فندقي خلال عيد الأضحى بـ50%
-
الأردن استورد شايًا بقيمة 55 مليون دينار خلال 2025 و9.5 مليون منذ مطلع 2026