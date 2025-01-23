الموافقة على توسعة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الموافقة على المخطط الشمولي لمطار الملك الحسين الدولي، والذي يشمل توسعة المطار وبدء التحضير لطرحه كفرصة استثمارية للتطوير والتشغيل من قبل شركة تطوير العقبة.

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