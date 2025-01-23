 
الخميس 2025-01-23 03:26 م
 

الموافقة على توسعة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة العقبة الخاصة
الخميس، 23-01-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-    قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الموافقة على المخطط الشمولي لمطار الملك الحسين الدولي، والذي يشمل توسعة المطار وبدء التحضير لطرحه كفرصة استثمارية للتطوير والتشغيل من قبل شركة تطوير العقبة.

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ويأتي القرار ضمن رؤية السلطة والمخطط الشمولي الحضري 2040 لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في رفع تنافسية مطار العقبة على المستوى العالمي وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تشغيل وإدارة المطارات.

 
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