الموافقة على توسعة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة

ويأتي القرار ضمن رؤية السلطة والمخطط الشمولي الحضري 2040 لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في رفع تنافسية مطار العقبة على المستوى العالمي وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تشغيل وإدارة المطارات.
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