الموافقة على حفر آبار جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التزويد المائي

الوكيل الإخباري- قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن السَّماح بحفر وتأهيل وتشغيل آبار جديدة قائمة متفرقة بالشَّراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وذلك بهدف توفير مصادر مائيَّة إضافيَّة إلى جانب المصادر القائمة، وتعزيز التزويد المائي.

اضافة اعلان



وتبعاً للقرار، سيتمّ التَّنفيذ من خلال حزمتين، الأولى تتضمَّن 25 بئراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 28 ألف متر مكعب يومياً ( ما يعادل 10 ملايين متر مكعب سنويَّاً) والحزمة الثانية 26 بئراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 ألف متر مكعب يومياً (ما يعادل 8 ملايين متر مكعب سنويَّاً).