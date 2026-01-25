الموافقة على حفر آبار جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التزويد المائي

وتبعاً للقرار، سيتمّ التَّنفيذ من خلال حزمتين، الأولى تتضمَّن 25 بئراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 28 ألف متر مكعب يومياً ( ما يعادل 10 ملايين متر مكعب سنويَّاً) والحزمة الثانية 26 بئراً بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 ألف متر مكعب يومياً (ما يعادل 8 ملايين متر مكعب سنويَّاً).
وبموجب القرار، سيتولَّى المناقِص (الأقلّ سعراً) حفر هذه الآبار وتجهيزها وتشغيلها بالكامل على نفقته، وربطها على شبكة التزويد المائي، والالتزام بتطبيق معايير الجودة وفق المحدِّدات الواردة في الاتفاقيَّة والمواصفة الأردنية لمياه الشرب رقم (286/2015)، ووضع عدَّادات لاحتساب كميات المياه، والمحافظة على ديمومة إنتاجها لمدَّة خمس سنوات شاملاً مدة التنفيذ، وذلك اعتبارا من تاريخ أمر المباشرة بالعمل، على أن تؤول ملكية هذه الآبار لصالح سُلطة المياه.
-
أخبار متعلقة
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة
-
سفير اليابان يثمن مشاركة الأردن في معرض إكسبو 2025 أوساكا – كانساي
-
تكية أم علي: استبدال نحو 3 آلاف مدفأة "غير آمنة" حتى اليوم
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات
-
إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الغربية
-
متابعة للزيارة الملكية لإربد .. رئيس الديوان الملكي يلتقي 250 شخصية من المحافظة
-
"الأمانة": استكمال المرحلة الرابعة من مشروع المحطة
-
الجيش يباشر تنفيذ التوجيهات الملكية