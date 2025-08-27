الأربعاء 2025-08-27 01:46 م
 

الموافقة على حوافز ومزايا لمشاريع توليد الكهرباء التقليدية والمتجددة في الأردن

فصل مُبرمج للكهرباء عن مناطق في محافظة معان غداً
مولد كهربائي
 
الأربعاء، 27-08-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على منح حوافز ومزايا جديدة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية وعن طريق الطاقة المتجددة للمشاريع الخاصة بالنظام الكهربائي الأردني.

اضافة اعلان


وسيتم بموجب هذه الحوافز منح شركات المشاريع إعفاء كاملا من جميع الرسوم والضرائب المقررة بموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 طوال مدة الاتفاقية التنفيذية، بالإضافة إلى إعفائها من ضريبة الدخل بنسبة 75 بالمئة لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع.


وسيتم كذلك إعفاء جميع المعدات والأجهزة وقطع الغيار المستوردة والخاصة بالمشاريع من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد وإعفاء العقود والاتفاقيات الخاصة بالتمويل والتوريد والتركيب والصيانة وجميع اتفاقيات المشروع من رسوم الطوابع والرسوم الأخرى، وكذلك إعفاء مشاريع توليد الكهرباء من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخرى.


وستشمل الإعفاءات البضائع والخدمات سواء كانت محلية أو دولية اللازمة للمشاريع، كما سيتم منح شركات المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية قد تمنح مستقبلا للمشاريع الصناعية.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في خفض الكلف الاستثمارية والتشغيلية وتعزيز جاذبية الاستثمار واستقرار التزود بالكهرباء.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، قرابة 20 منزلًا في ضاحية 4، ومنشآت تجارية في ضاحية 28 بمدينة رهط في منطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، كما اعتقلت 16 فلسطينيًا من منا

فلسطين الاحتلال يهدم عشرات المنازل والمنشآت بالداخل الفلسطيني

المركز الوطني لحقوق الإنسان

أخبار محلية إطلاق التقرير 21 لحالة حقوق الإنسان في الأردن

وزارة الصحة

أخبار محلية أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في الزرقاء

القمح

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من القمح

لؤؤؤؤؤ

منوعات اختفاء طفل سوري في إسطنبول يثير تعاطف الشارع بتركيا

المقدم يزن الشاعر

أخبار محلية "عمرة الأمل".. روبين يطلق مبادرة إنسانية لتكريم المتعافين من المخدرات

4444

فيديو منوع كم كان عمرك عندما استخدمت هذه النسخة من الحواسيب؟

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عمّان

أخبار محلية التعليم العالي يُقرّ أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية للعام الجامعي 2025–2026



 
 





الأكثر مشاهدة