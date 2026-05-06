الموافقة على مشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية "أبو الزيغان" بـ37 مليون دولار

ويهدف مشروع محطة تحلية "أبو الزيغان" في منطقة دير علا إلى زيادة كميات المياه من خلال تحلية مياه 15 بئراً لإنتاج 12 مليون متر مكعب بالسنة في منطقة أبو الزيغان في لواء دير علَّا، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، وهو أحد حزم مشاريع شبكات مياه وخطوط ناقلة وخزانات قيمتها ما يقارب 65 مليون دولار لتحسين خدمات التزويد المائي في جميع مناطق اللِّواء.
أمَّا المشروع الثَّاني فيتعلَّق بإنشاء شبكات الصرف الصحي لمناطق جنوب غرب عمَّان، ضمن حدود بلدية ناعور، حيث تشمل إنشاء شبكات صرف صحي لأجزاء من المنطقة، وبطول إجمالي يصل إلى 35 كلم؛ بهدف تحسين خدمات الصَّرف الصحِّي في المنطقة.
ويتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع قرابة 400 ألف نسمة من المناطق التي ستقام فيها.
