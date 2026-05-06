الموافقة على مشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية "أبو الزيغان" بـ37 مليون دولار

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بمشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية مياه "أبو الزيغان" في لواء دير علا بقيمة تُقارب 37 مليون دولار، وتنفيذ العطاءين الخاصين بمشروع شبكات الصرف الصحي جنوب غرب عمان بقيمة تزيد عن 16 مليون دينار وعلى حزمتين، وذلك في إطار تنفيذ المشاريع الخدميَّة للمواطنين.

ويهدف مشروع محطة تحلية "أبو الزيغان" في منطقة دير علا إلى زيادة كميات المياه من خلال تحلية مياه 15 بئراً لإنتاج 12 مليون متر مكعب بالسنة في منطقة أبو الزيغان في لواء دير علَّا، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، وهو أحد حزم مشاريع شبكات مياه وخطوط ناقلة وخزانات قيمتها ما يقارب 65 مليون دولار لتحسين خدمات التزويد المائي في جميع مناطق اللِّواء.

أمَّا المشروع الثَّاني فيتعلَّق بإنشاء شبكات الصرف الصحي لمناطق جنوب غرب عمَّان، ضمن حدود بلدية ناعور، حيث تشمل إنشاء شبكات صرف صحي لأجزاء من المنطقة، وبطول إجمالي يصل إلى 35 كلم؛ بهدف تحسين خدمات الصَّرف الصحِّي في المنطقة.