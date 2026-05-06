الأربعاء 2026-05-06 08:35 م

الموافقة على مشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية "أبو الزيغان" بـ37 مليون دولار

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 06-05-2026 07:28 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بمشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية مياه "أبو الزيغان" في لواء دير علا بقيمة تُقارب 37 مليون دولار، وتنفيذ العطاءين الخاصين بمشروع شبكات الصرف الصحي جنوب غرب عمان بقيمة تزيد عن 16 مليون دينار وعلى حزمتين، وذلك في إطار تنفيذ المشاريع الخدميَّة للمواطنين.
ويهدف مشروع محطة تحلية "أبو الزيغان" في منطقة دير علا إلى زيادة كميات المياه من خلال تحلية مياه 15 بئراً لإنتاج 12 مليون متر مكعب بالسنة في منطقة أبو الزيغان في لواء دير علَّا، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، وهو أحد حزم مشاريع شبكات مياه وخطوط ناقلة وخزانات قيمتها ما يقارب 65 مليون دولار لتحسين خدمات التزويد المائي في جميع مناطق اللِّواء.

اضافة اعلان


أمَّا المشروع الثَّاني فيتعلَّق بإنشاء شبكات الصرف الصحي لمناطق جنوب غرب عمَّان، ضمن حدود بلدية ناعور، حيث تشمل إنشاء شبكات صرف صحي لأجزاء من المنطقة، وبطول إجمالي يصل إلى 35 كلم؛ بهدف تحسين خدمات الصَّرف الصحِّي في المنطقة.


ويتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع قرابة 400 ألف نسمة من المناطق التي ستقام فيها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأميرة سمية بنت الحسن تلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

أخبار محلية الأميرة سمية بنت الحسن تلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي رويترز: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الموافقة على مشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية "أبو الزيغان" بـ37 مليون دولار

العاصمة عمان

أخبار محلية الحكومة تقرر السير في إجراءات إقرار مشروع نظام مفتِّشي العمل لسنة 2026

شاحنات

أخبار محلية إقرار إجراءات تنظيمية تستهدف تسريع التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول

عربي ودولي فرنسا: حاملة الطائرات "شارل ديغول" تتجه إلى البحر الأحمر وخليج عدن

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، مواصلة موجة الصعود التي بدأتها قبل عدة أيام، وذلك وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة ستمدد سيطرتها على الموانئ الإيرانية، مما قد يطيل أمد تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، وه

أسواق ومال النفط يهوي إلى أكثر من 9%



 
 






الأكثر مشاهدة

 