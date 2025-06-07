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المواقع السياحية في الطفيلة تشهد حركة سياحية نشطة

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أرشيفية
 
السبت، 07-06-2025 05:05 م

الوكيل الإخباري- تشهد المواقع السياحية والبيئية في محافظة الطفيلة، حركة سياحية نشطة خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، ولا سيما محمية ضانا للمحيط الحيوي وحمامات عفرا المعدنية والبربيطة والسلع والمعطن وغابات عابل والجازي وغيرها من المواقع.

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وقال مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي رائد الخوالدة، إن مناطق المحمية شهدت زيارات نهارية من قبل الزوار المحليين، خاصة لقرية ضانا ومحيطها، في وقت شهدت فيه فنادق ضانا حجوزات من قبل السياح العرب والأجانب لزيارة مواقع المحمية ومخيم الرمانة البيئي.


وأشار رئيس جمعية أبناء ضانا عامر الخوالدة، إلى أن موقع حمامات عفرا المعدنية، شهد في الأيام الأولى من عطلة عيد الفطر، حركة سياحية اعتيادية للاستمتاع بالمياه المعدنية في موقع عفرا الذي يقع في منطقة شفا غورية، حيث الدفء والمناظر الطبيعية الخلابة، بعدما قامت الجمعية التي تدير موقع عفرا باتخاذ الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاستقبال الزوار من مختلف مناطق المملكة.


إلى ذلك، واصلت الأجهزة الرسمية في الطفيلة تنفيذ خطتها الإدارية لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة، وتوفير أجواء من الراحة والأمان لمرتادي المواقع السياحية بالمحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.


بدوره، أشار محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود إلى إن غرفة عمليات رئيسة في دار المحافظة عملت على مدار الساعة لإدامة تقديم الخدمات الرئيسة من قبل الدوائر المعنية، واستقبال شكاوى المواطنين، وترتيب مناوبات لمحطات المحروقات والمخابز ومراكز توزيع الغاز والصيدليات.

 
gnews

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