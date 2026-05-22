الجمعة 2026-05-22 07:37 م

المواقع الطبيعية والمتنزهات بعجلون تستقطب العائلات والزوار

الوكيل الإخباري- تشهد المتنزهات والمواقع العامة في محافظة عجلون إقبالا من العائلات والشباب والزوار بما توفره من مساحات طبيعية وإطلالات بيئية ومرافق ترفيهية خصوصاً خلال عطلات نهاية الأسبوع وفصل الصيف.

وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون معاوية عناب، إن المتنزهات والمواقع العامة تشكل جزءاً مهماً من المشهد السياحي والبيئي في المحافظة، مشيراً إلى أن طبيعة عجلون وتنوع مواقعها يسهمان في استقطاب الزوار وتوفير متنفسات للعائلات والباحثين عن الأجواء الطبيعية.


وأضاف، أن المحافظة تمتلك العديد من المواقع التي أصبحت وجهات للزوار ما يعزز من حضورها السياحي والبيئي.


وأوضح رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى محمد البشابشة، أن البلدية تعمل بشكل مستمر على تنفيذ أعمال النظافة والصيانة والإنارة داخل المتنزهات والمواقع العامة إلى جانب توفير جلسات ومرافق خدمية تسهم في راحة الزوار والعائلات.


وأضاف، أن عدداً من المتنزهات والمواقع العامة في المحافظة تشهد إقبالاً من الزوار، من بينها القرية الحضرية ومتنزه عنجرة البيئي وعدد من المواقع الطبيعية المطلة التي يقصدها الزوار والعائلات خلال فصل الصيف.


وأشار المصور الفوتوغرافي عربي فريحات إلى أن موقع طائرة الشهيد فراس العجلوني في عنجرة أصبح من المواقع التي يقصدها الزوار ومحبو التصوير لما يوفره من إطلالات مباشرة على قلعة عجلون والطبيعة المحيطة بها.


وأكد عضو مبادرة "البيئة تجمعنا عبد الكريم إبراهيم أهمية الحفاظ على نظافة المتنزهات والمواقع العامة، داعياً الزوار إلى المحافظة على البيئة وعدم ترك النفايات داخل المواقع الطبيعية حفاظاً على جمال الطبيعة في المحافظة.

 
 


