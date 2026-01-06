الموقع الرسمي لأسماء المقبولين للحج لموسم 1447 هجري / 2026 ميلادي - رابط

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، قد أعلن سابقًا أن حصة الأردن من موسم الحج المقبل تبلغ 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من عرب 48، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا عبر منصة الحج بلغ نحو 28 ألف مواطن.
وأوضح الخلايلة أن اختيار الحجاج تم وفق المعايير المعتمدة، حيث تم اعتماد مواليد 31 آذار 1954 فما دون.
وأضاف انه لن يتم منح تأشيرة حج لمن يعاني من فشل أحد الأعضاء الرئيسية أو الأمراض العصبية والنفسية أو الشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الشهرين الأخيرين، ومرضى السرطان النشط، والأمراض المعدية.
ودعا الخلايلة جميع الحجاج الذين حصلوا على التأشيرات إلى مراجعة مديريات الأوقاف في المحافظات لاستلام تصاريح الحج عبر الموقع الرسمي.
-
أخبار متعلقة
-
"عمل معان" تنفذ 2854 زيارة تفتيشية خلال عام 2025
-
الأوقاف تكشف تكلفة الحج للأردنيين للعام 2026
-
الأوقاف: لن يتم منح تأشيرة حج لهذه الحالات الصحية
-
هيئة الطاقة: قراءات عدادات الكهرباء دقيقة وتعكس الاستهلاك الفعلي
-
وزير الأوقاف: حصة الأردن من موسم الحج المقبل 8 آلاف حاج و4500 من عرب 48
-
الضمان: تعديل الزيادة السنوية للأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً متاح حتى منتصف شهر شباط المقبل
-
سلطة وادي الأردن توقّع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للبحث والتطوير
-
مرصد الزلازل: لا تسجيل لأي هزة أرضية أو تفجير في إربد