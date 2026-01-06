الثلاثاء 2026-01-06 02:21 م

الموقع الرسمي لأسماء المقبولين للحج لموسم 1447 هجري / 2026 ميلادي - رابط

الكعبة المشرفة
الثلاثاء، 06-01-2026 02:14 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الثلاثاء، الموقع الرسمي لأسماء المقبولين للحج لموسم 1447 هـ / 2026 م، ليتمكن الأردنيون من الاطلاع على نتائج التسجيل إلكترونيا (انقر هنا).اضافة اعلان


وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، قد أعلن سابقًا أن حصة الأردن من موسم الحج المقبل تبلغ 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من عرب 48، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا عبر منصة الحج بلغ نحو 28 ألف مواطن.

وأوضح الخلايلة أن اختيار الحجاج تم وفق المعايير المعتمدة، حيث تم اعتماد مواليد 31 آذار 1954 فما دون.

وأضاف انه لن يتم منح تأشيرة حج لمن يعاني من فشل أحد الأعضاء الرئيسية أو الأمراض العصبية والنفسية أو الشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الشهرين الأخيرين، ومرضى السرطان النشط، والأمراض المعدية. 

ودعا الخلايلة جميع الحجاج الذين حصلوا على التأشيرات إلى مراجعة مديريات الأوقاف في المحافظات لاستلام تصاريح الحج عبر الموقع الرسمي.
 
 


