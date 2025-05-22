المومني: إسرائيل صادرت أموال وأغذية كان يحملها الغزيون العائدون من الأردن

وأضاف المومني، في تصريح لصحيفة "جوردان تايمز"، الخميس، أن الأردن يسعى لإجلاء المزيد من الأطفال من غزة وتسريع العملية، لكن "السلطات الإسرائيلية لا تزال تضع العراقيل".
وأضاف، "الأطفال الـ17 الذين عادوا مع مرافقيهم من العائلة كانوا جزءًا من مجموعة تضم 29 مريضًا. ما يزال 12 مريضًا في الأردن لأنهم لم يكملوا علاجهم بعد".
وأكد المومني أن سياسة المملكة هي "دعم صمود الفلسطينيين في وطنهم، وعدم المساهمة بأي شكل في تهجيرهم".
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