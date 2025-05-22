الخميس 2025-05-22 10:45 م
 

المومني: إسرائيل صادرت أموال وأغذية كان يحملها الغزيون العائدون من الأردن

مساعدات موجهة إلى غزة،
مساعدات موجهة إلى غزة،
 
الخميس، 22-05-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن إسرائيل صادرت على معبر كرم أبو سالم ممتلكات وأموال وهواتف ومواد غذائية كان يحملها الفلسطينيون العائدون من الأردن إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم.اضافة اعلان


وأضاف المومني، في تصريح لصحيفة "جوردان تايمز"، الخميس، أن الأردن يسعى لإجلاء المزيد من الأطفال من غزة وتسريع العملية، لكن "السلطات الإسرائيلية لا تزال تضع العراقيل".

وأضاف، "الأطفال الـ17 الذين عادوا مع مرافقيهم من العائلة كانوا جزءًا من مجموعة تضم 29 مريضًا. ما يزال 12 مريضًا في الأردن لأنهم لم يكملوا علاجهم بعد".

وأكد المومني أن سياسة المملكة هي "دعم صمود الفلسطينيين في وطنهم، وعدم المساهمة بأي شكل في تهجيرهم".
 
gnews

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