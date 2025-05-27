المومني: احتفالات الاستقلال رسمت لوحة وطنية من الفخر والعزة

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الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي إن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين لم تكن مجرد فعاليات عابرة، بل لحظات وطنية مؤثرة، لا يمكن أن تمر مرور الكرام، لما حملته من مشاهد فخر وفرح عكست عمق الانتماء الأردني. اضافة اعلان





وفي منشور له عبر منصاته الرسمية، أرفقه بمقطع فيديو يوثق مشاهد من احتفالات المواطنين في مختلف أنحاء المملكة، توجّه الوزير بالشكر والتقدير إلى الجهات الرسمية والأهلية كافة، التي عملت بإخلاص خلف الكواليس، وساهمت في إخراج المناسبة بأبهى صورة تليق بالأردن، تاريخًا وحاضرًا ومستقبلًا.



وخصّ الوزير بالشكر وسائل الإعلام الوطنية التي قدّمت تغطية مهنية ومشرّفة، أوصلت مشاهد الفرح إلى كل بيت في هذا الوطن، مؤكدًا على دور الإعلام في نقل الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض.



كما ثمّن الدور الكبير للأجهزة الأمنية، التي سهرت على تأمين الفعاليات وتيسير إقامتها بكل احتراف واقتدار، مما أسهم في الحفاظ على الأمن والنظام في مختلف مواقع الاحتفال.



ووجّه الوزير شكره أيضًا إلى القطاع الخاص والشركاء الداعمين، الذين ساهموا في إنجاح هذه المناسبة الوطنية من خلال دعمهم ومبادراتهم المجتمعية.



واختتم وزير الاتصال الحكومي رسالته بتوجيه الشكر لكل أردني وأردنية شاركوا في الاحتفالات، برفع العلم أو الحضور والمشاركة في الفعاليات، مؤكدًا أن هذا التفاعل الشعبي هو جوهر المناسبات الوطنية وروحها الحقيقية.



