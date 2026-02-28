المومني: الأردن جاهز للتعامل مع أي تحديات إقليمية

11:43 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الأردن، وبفضل قدراته المؤسسية والاحترافية الكبيرة لأجهزته المدنية والعسكرية، قادر دوماً على التعامل مع التحديات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.





وتحدث للتلفزيون الأردني، مساء اليوم السبت، أنه منذ الصباح، عندما بدأت عمليات القصف الجوي والصاروخي في المنطقة، اتخذت جميع الجهات إجراءاتها التي تُطبق في مثل هذه الحالات.



وأكد أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وسلاح الجو الملكي والدفاعات الجوية – كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأحداث الإقليمية، بهدف حماية سماء وسيادة الأردن، وعدم السماح لأي كان، من أي طرف أو جهة، باستباحة سيادة الدولة الأردنية أو تعريض أمنها وسلامتها للخطر، مشيراً إلى التعامل مع عدد من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.



وبيّن أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومديرية الأمن العام أصدرا إرشادات توعوية واضحة للتعامل مع مثل هذه الحالات.



ولفت النظر إلى وجود خلية استجابة إعلامية تتابع مع جميع الجهات ذات العلاقة لتزويد المواطنين بالمعلومات أولاً بأول.



وذكر اتصالات جلالة الملك عبدالله الثاني بعدد من القادة العرب والأجانب للتعبير والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد، وإدانة أي اعتداء على سيادة الدول، وتغليب لغة الحوار طريقاً أساسياً لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.





