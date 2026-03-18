المومني: الأردن لن يكون ساحة حرب ونسعى لتخفيف آثار الأزمة على المملكة

وأضاف المومني أن الحكومة تعاملت منذ بداية الأزمة معها على مختلف الصعد، عسكرياً وأمنياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تخفيف آثار الأزمة على الأردن.
وبين أن هذه الأزمة تُظهر قوة الدولة الأردنية ومؤسساتها في مواجهة التحديات، وأن الهدف الأساسي كان تقليل أثر هذه الأزمة الإقليمية على المملكة واستدامة الحياة قدر الإمكان.
وأكد المومني أن الاقتصاد والمؤسسات الأردنية أثبتت امتلاكها لخطط طوارئ وبدائل متعددة للتعامل مع مختلف التحديات الناتجة عن التطورات في الإقليم.
وأشار المومني إلى أن الأردن يعيش في إقليم مضطرب وهناك تحديات مستمرة منذ سنوات طويلة، مشدداً على أن موقع الأردن في "عين العاصفة" يتطلب جهوزية وقيادة حكيمة، وأن موقف المملكة دائما حكيم وعاقل.
وأكد المومني إدانة الاعتداءات الإيرانية على الخليج وعلى الأردن، موضحاً أن الحكومة تعمل على التصدي لكل ما قد يمس بالأمن الوطني الأردني.
أخبار متعلقة
وصول طواقم مستشفى الميدان الأردني نابلس 10
-
المومني: 150 مليون دينار تكلفة الأحداث الإقليمية على الأردن خلال شهر
-
الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السعودي
-
المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة
-
مدير عام الخدمات الطبية يتفقد المستشفيات العسكرية في إقليم الشمال
-
الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية المتوقعة
-
الديوان الملكي يعزي بشهداء الواجب
-
أسواق الرصيفة تشهد إقبالا مع قرب عيد الفطر