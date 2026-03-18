الخميس 2026-03-19 06:16 ص

المومني: الأردن لن يكون ساحة حرب ونسعى لتخفيف آثار الأزمة على المملكة

الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
الأربعاء، 18-03-2026 10:39 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي جهة، مؤكدًا أنه لن يُسمح لأحد بانتهاك سيادة الدولة الأردنية سواء في سمائها أو أراضيها.اضافة اعلان


وأضاف المومني أن الحكومة تعاملت منذ بداية الأزمة معها على مختلف الصعد، عسكرياً وأمنياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تخفيف آثار الأزمة على الأردن.

وبين أن هذه الأزمة تُظهر قوة الدولة الأردنية ومؤسساتها في مواجهة التحديات، وأن الهدف الأساسي كان تقليل أثر هذه الأزمة الإقليمية على المملكة واستدامة الحياة قدر الإمكان.

وأكد المومني أن الاقتصاد والمؤسسات الأردنية أثبتت امتلاكها لخطط طوارئ وبدائل متعددة للتعامل مع مختلف التحديات الناتجة عن التطورات في الإقليم.

وأشار المومني إلى أن الأردن يعيش في إقليم مضطرب وهناك تحديات مستمرة منذ سنوات طويلة، مشدداً على أن موقع الأردن في "عين العاصفة" يتطلب جهوزية وقيادة حكيمة، وأن موقف المملكة دائما حكيم وعاقل.

وأكد المومني إدانة الاعتداءات الإيرانية على الخليج وعلى الأردن، موضحاً أن الحكومة تعمل على التصدي لكل ما قد يمس بالأمن الوطني الأردني.
 
 


