المومني: الأردن يحظى بالاستقرار بفضل قيادته الحكيمة ومؤسساته المحترفة ومواطنه الواعي

الوكيل - مندوبًا عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني افتتاح مؤتمر "البرلمان الأردني النموذجي الرابع عشر" في مدرسة كينغز اكاديمي بمشاركة 55 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف محافظات المملكة تحت شعار "الأردن أولا والهوية دائما".

وقال الوزير المومني، إن تجربة هذا البرلمان التي بدأت عام 2013 تدور فيه نقاشات ثرية وعميقة، وأن شعاره يؤشر على رسالة أصيلة بأن خدمة المملكة ومصالحها أولاً وأن خدمة المملكة تجعلنا اكثر قدرة على خدمة شعبنا وأمتنا وخدمة القضايا الإنسانية وهذا جزء أساسي من الهوية الوطنية الأردنية.



وأضاف، أن الأردنيين قوميون بالفطرة وأن الخطاب السياسي الأردني يعبر عن الهوية الوطنية الأردنية، ويتحدث دائمًا بلغة إنسانية رفيعة تنتصر للحقوق وخاصة حق تقرير المصير للشعوب وأوضحها حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، مشددًا أن الأردن تاريخيًا قدم خطابًا سياسيًا متسقًا مع مبادئه وقيمه.



وبين، أن الأردن بني على قيم ومنظومة الهوية الوطنية الأردنية ونعتز بأننا ورثة الثورة العربية الكبرى التي جاءت لإحياء الأمة العربية والتأكيد على المبادئ الإنسانية، مؤكدًا أن الوقوف بجانب المستضعفين وإغاثة الملهوف والباحثين عن الأمان هو جزء أساسي من الهوية الأردنية، فلم نغلق بابا بوجه محتاج وطالب إغاثة.



وبين، أن ما يجعل الأردن مختلفًا باستقراره وأمنه وتبنيه الاصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية في ظل اقليم يحترق مرده بأنه يحظى بقيادة حكيمة عاقلة ووازنة، وهي دائمًا تتخذ القرار الصحيح الصائب الذي يعلي المصلحة العامة، بالإضافة إلى وجود مؤسسات محترفة عسكرية وأمنية ومدنية محترفة، ومواطن أردني متنور واعي استثمر بتعليمه وطاقاته، يحترم التباين في الآراء، ويؤمن بالحوار، واستشهد الوزير المومني بما جرى في احداث الرمثا قبل أيام والتي تؤكد حرفية أجهزة الدولة وقدرتها على محاربة أفكار التطرف والإرهاب واعلاء قيم التسامح والاعتدال وهذا يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاباته داخليًا وخارجيًا.