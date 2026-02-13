المومني: الإذاعة منبر إعلامي عريق أسّس لمفهوم الإعلام الحديث

وأضاف المومني في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أن الوزارة تُحيّي الكوادر المهنية العاملة في القطاع الإذاعي، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على حضور الإذاعة وألقها، بما يضمن استمرار رسالتها المهنية وترسيخ مكانتها في وجدان الناس، إلى جانب تحية جميع المحطات الإذاعية العاملة في مختلف مناطق المملكة.
وأكد المومني أن الإذاعة كانت وما تزال مساحة للوعي وصوتًا قريبًا من الناس في كل مكان، وجسرًا من جسور الإعلام الراسخة، رغم التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الإعلامي.
