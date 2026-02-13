المومني: الإذاعة منبر إعلامي عريق أسّس لمفهوم الإعلام الحديث

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الإذاعة شكّلت عبر مسيرتها منبرًا إعلاميًا عريقًا أسّس لمفهوم الإعلام الحديث، ولا تزال تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المجتمعي، ونقل المعلومة المسؤولة، والبقاء قريبة من قضايا المواطنين.

وأضاف المومني في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أن الوزارة تُحيّي الكوادر المهنية العاملة في القطاع الإذاعي، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على حضور الإذاعة وألقها، بما يضمن استمرار رسالتها المهنية وترسيخ مكانتها في وجدان الناس، إلى جانب تحية جميع المحطات الإذاعية العاملة في مختلف مناطق المملكة.