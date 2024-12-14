المومني: الإعلام الوطني عامل قوة للدولة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الإعلام الوطني يُعد عاملاً مهماً من عوامل قوة الدولة الأردنية ويسهم في الدفاع عنها أمام التحديات المختلفة، بالإضافة لدوره الهام والحيوي في نقل المعلومات والحقائق للمواطنين.



وقال المومني: "من مصلحتنا كمجتمع أن يكون لدينا إعلام قوي قادر على أداء عمله بشكل مهني واحترافي وحيادي من خلال البحث عن الحقيقة الكاملة ونقلها إلى المواطنين".

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