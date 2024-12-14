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المومني: الإعلام الوطني عامل قوة للدولة

وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني
الدكتور محمد المومني
السبت، 14-12-2024 04:50 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الإعلام الوطني يُعد عاملاً مهماً من عوامل قوة الدولة الأردنية ويسهم في الدفاع عنها أمام التحديات المختلفة، بالإضافة لدوره الهام والحيوي في نقل المعلومات والحقائق للمواطنين.

وقال المومني: "من مصلحتنا كمجتمع أن يكون لدينا إعلام قوي قادر على أداء عمله بشكل مهني واحترافي وحيادي من خلال البحث عن الحقيقة الكاملة ونقلها إلى المواطنين".

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حديث الوزير المومني جاء خلال لقائه عدداً من مسؤولي الإذاعات الرسمية والمحلية، في وزارة الاتصال الحكومي، اليوم السبت، ضمن اللقاءات التفاعلية الدورية التي تنظمها الوزارة مع قطاعات إعلامية مختلفة في المملكة، لمناقشة المشهد الإعلامي الوطني بشكل موضوعي ومؤسسي؛ بهدف التعامل مع التحديات وتجويد العمل.

 
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