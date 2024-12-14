المومني: الإعلام الوطني عامل قوة للدولة

وقال المومني: "من مصلحتنا كمجتمع أن يكون لدينا إعلام قوي قادر على أداء عمله بشكل مهني واحترافي وحيادي من خلال البحث عن الحقيقة الكاملة ونقلها إلى المواطنين".
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