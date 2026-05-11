المومني: الإعلام لم يعد ناقلاً للمعلومة بل صانعاً للوعي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الإعلام المهني المستقل يشكل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتعزيز الوعي العام، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي أعادت تشكيل طبيعة الاتصال والإعلام وتدفق المعلومات.





وقال المومني،إن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للمعلومة، بل أصبح فاعلاً رئيسياً في تشكيل الوعي والاتجاهات والتأثير في الرأي العام.



وأضاف إن البيئة الرقمية رغم ما أتاحته من فرص واسعة للوصول والتفاعل والمشاركة، أوجدت في المقابل تحديات متزايدة تتعلق بالمحتوى المضلل والإشاعات وخطاب الكراهية، ما يفرض أهمية مضاعفة للمهنية الإعلامية وترسيخ المسؤولية في التعامل مع الفضاء الرقمي.



وأشار إلى أن الأردن ينطلق في تعامله مع قطاع الإعلام من معادلة متوازنة تقوم على دعم حرية التعبير ضمن إطار من المهنية والمسؤولية واحترام القانون، مؤكداً أن الإعلام المهني يشكل عنصراً مهماً في تعزيز الاستقرار وترسيخ الحوار وبناء الثقة بالمعلومة.



وثمّن المومني الدور الذي تقوم به مؤسسات الإعلام المجتمعي في تعزيز المشاركة المجتمعية وإيصال القضايا المحلية، خاصة في المحافظات والمجتمعات الأقل حضوراً في الإعلام التقليدي، مشيداً بجهود شبكة الإعلام المجتمعي وإذاعة "راديو البلد" في دعم الإعلام المحلي وترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح.



وأكد أهمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية، خاصة لدى الشباب باعتبارها أداة أساسية لتعزيز التفكير النقدي والقدرة على التمييز بين المعلومات الدقيقة والمحتوى المضلل في ظل التدفق الكبير للمحتوى عبر المنصات الرقمية.



وأشار الوزير إلى أهمية الإعلان المرتقب عن "اتحاد الإذاعات المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" من العاصمة عمّان، باعتباره خطوة تعزز التعاون الإقليمي، وتدعم تطوير الإعلام المجتمعي وتوسع مساحات تبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في المنطقة.







