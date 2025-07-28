المومني: الإنزالات الجوية ليست بديل القوافل البرية والأردن مستمر بجهود الإغاثة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن جهود الأردن تتركز على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل في غزة بعيدا عن التداخلات والنقاشات السياسية والأصوات المشككة.

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وقال المومني في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الجهد السياسي والدبلوماسي والإنساني للمملكة الذي يقوده جلالة الملك دائم ومستمر لضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية.



ورفض المومني تعامل البعض مع موضوع المساعدات للأهل في غزة خارج إطار بعدها الإنساني والإغاثي، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من الدعم والمساعدات لأن ما يتم إرساله ليس كافيًا.



وأضاف، إن الأردن نفذ أمس الأحد 3 إنزالات جوية إلى قطاع غزة في إطار استمرار جهود المملكة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الإنزالات الجوية ليست بديلا عن القوافل البرية لأن البرية تحمل الكم الأكبر من المساعدات.



وأشار إلى أن الأردن أرسل خلال الأيام الماضية 6 قوافل إغاثية، آخرها كانت 60 شاحنة مساعدات، وسنستمر في إرسال المساعدات رغم المعيقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كما ستستمر الإنزالات الجوية وسنواصل العمل بكل السبل المتاحة للتغلب على أي معيقات إسرائيلية قد تعترض سبيل المساعدات.



وقال المومني، إن الموقف الأردني هو الأقرب للشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن الدعم السياسي والدبلوماسي مستمر للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي.



وشدد على رفض الأردن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، ومقترحات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، التي تعتبر أراضي محتلة بموجب القانون الدولي.