المومني: الحكومة تساند الصحف وتؤكد احترام خطوطها التحريرية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، أن قطاع الإعلام يعد من القطاعات الرئيسية في نقل المعلومة إلى الرأي العام الأردني والبحث عن الحقيقة، مشددا على أن الإعلاميين هم صناع الوعي في المجتمع الأردني.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، الاثنين، بحضور ممثلين عن الصحف الورقية، لمناقشة واقع الصحافة الورقية والتحديات التي تواجهها.



وقال المومني إن المؤسسات الصحفية والإعلامية الأردنية تمتلك إرثا مؤسسيا راسخا، وتضم نحو 400 صحفي، إلى جانب كفاءات وخبرات مهنية متميزة تشكل مخزونا مهما للعمل الصحفي الاحترافي، مؤكدا الاعتزاز بالأدوار الوطنية والمهنية التي يقوم بها الصحفيون.



وأضاف أن الحكومة تعمل على دعم الصحف ومساندتها، مع التأكيد على احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وخطوطها التحريرية، مشيرا إلى أن الصحف واجهت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، وصلت في بعض المراحل إلى تأخر صرف الرواتب لأشهر طويلة، إلا أن السياسات والإجراءات المتخذة أسهمت في تجاوز المرحلة الأصعب، رغم استمرار بعض التحديات.



وأوضح أن الصحف الورقية نجحت في تطوير أدواتها وأساليب عملها من خلال التوسع في النشر عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى الجمهور ومواكبة التحولات الإعلامية الحديثة.



وشدد المومني على أن الإعلام الوطني ما يزال يشكل صمام أمان وحاميا للوعي الوطني، لما يقوم به من دور في نقل الحقائق وتعزيز الانتماء والمسؤولية المجتمعية.