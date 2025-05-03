السبت 2025-05-03 11:48 ص
 

المومني: الحكومة تعتز بالصحافة الوطنية المسؤولة ونؤكد على دورها بتعزيز الشفافية

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
الدكتور محمد المومني
 
السبت، 03-05-2025 08:44 ص

الوكيل الإخباري-   أعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن اعتزاز الحكومة بالصحافة الوطنية الحرة والمسؤولة مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به الصحفيون في تعزيز قيم الموضوعية والمصداقية والحوار، وترسيخ نهج الشفافية.

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وأكد المومني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الحكومة تواصل التزامها بدعم حرية الصحافة والإعلام، وتعمل على تكريس بيئة تضمن حق الصحفيين في أداء رسالتهم بكل شفافية ومهنية، ضمن إطار من احترام القانون وصون المصلحة الوطنية العليا.


وقال إن الصحافة الحرة والمسؤولة تعتبر ركيزة أساسية في بناء مجتمعات واعية ومتماسكة مؤكدا أن دور الصحافة النبيل في نشر الحقيقة وبناء الوعي، وتعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية.

 
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