المومني: الحكومة تعتز بالصحافة الوطنية المسؤولة ونؤكد على دورها بتعزيز الشفافية

وأكد المومني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الحكومة تواصل التزامها بدعم حرية الصحافة والإعلام، وتعمل على تكريس بيئة تضمن حق الصحفيين في أداء رسالتهم بكل شفافية ومهنية، ضمن إطار من احترام القانون وصون المصلحة الوطنية العليا.
وقال إن الصحافة الحرة والمسؤولة تعتبر ركيزة أساسية في بناء مجتمعات واعية ومتماسكة مؤكدا أن دور الصحافة النبيل في نشر الحقيقة وبناء الوعي، وتعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية.
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