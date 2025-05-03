المومني: الحكومة تعتز بالصحافة الوطنية المسؤولة ونؤكد على دورها بتعزيز الشفافية

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن اعتزاز الحكومة بالصحافة الوطنية الحرة والمسؤولة مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به الصحفيون في تعزيز قيم الموضوعية والمصداقية والحوار، وترسيخ نهج الشفافية.

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وأكد المومني في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الحكومة تواصل التزامها بدعم حرية الصحافة والإعلام، وتعمل على تكريس بيئة تضمن حق الصحفيين في أداء رسالتهم بكل شفافية ومهنية، ضمن إطار من احترام القانون وصون المصلحة الوطنية العليا.