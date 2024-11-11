المومني: الحكومة حريصة على استقلالية الإعلام الوطني

10:52 م

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الوزارة مستمرة في عقد لقاءات حوارية تواصلية مع مختلف أطياف الإعلام في المملكة، لمناقشة واقع حال المشهد الإعلامي الوطني وتشخيص تحدياته، والعمل على النهوض بأدائه وأدواته، بما ينسجم مع الفعالية الاتصالية الإعلامية المنشودة، وتعزيز رسالة الدولة الإعلامية، انسجاماً مع المشروع التحديثي للأردن بمساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري. اضافة اعلان





وبين المومني خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديريها العامين، اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء، بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أن الوزارة ستعمل عقب انتهائها من اللقاءات التواصلية مع الإعلام على تشكيل مجموعات متخصصة لمناقشة التحديات والوقوف على واقع حال قطاعات الإعلام المختلفة، للخروج بتوصيات قابلة للدراسة والتنفيذ، ثم صياغة هذه التوصيات بشكل مؤسسي وبأعلى درجات الانفتاح من قبل الحكومة والحرص على التشاركية مع جميع الشركاء في جميع مراحل العمل.



وأوضح أن الهدف من هذه الخطوات هو النهوض بقطاع الإعلام برمته ووضع تصور مستقبلي واضح للمشهد الإعلامي الوطني في السنوات المقبلة، وتحديد أدوار واضحة لكل أطياف الإعلام سواء مرئي أو مسموع أو ورقي أو رقمي، بما يحقق الهدف المنشود وهو نقل رسالة الدولة وتعزيزها والدفاع عنها في مختلف التحديات التي تواجهها.



كما بين المومني أن الحكومة مستمرة بتطوير السياسات الناظمة للعمل الصحفي بما يسهم في تطويره وتحسين مخرجاته، بينما سيكون على وسائل الإعلام ومنها الصحف الورقية دور في تطوير محتواها الرقمي بما يتلاءم مع الثورة الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع الإعلام عالمياً.



وشدد على أن الحكومة تحرص على استقلالية الإعلام الوطني، وتعزيز ضمان تدفق المعلومات للجمهور ووسائل الإعلام من خلال تفعيل أدوار الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل أكبر، والإجابة على أسئلة ومداخلات الصحفيين سواء من خلال المؤتمرات الصحفية الدورية التي تعقدها الحكومة عقب جلسات مجلس الوزراء، أو اللقاءات الصحفية التي تُجرى للوزراء أو المسؤولين لتوضيح القرارات وشرحها للعامة.



وتطرق المومني خلال اللقاء إلى عدد من التحديات التي تواجه الصحف الورقية، إذ أكد أن الصحف الورقية كانت ولا تزال تعمل بمهنية صحفية عالية ومسؤولة، “وبدأت في وضع حلول للتحول الرقمي انسجاماً مع متطلبات التطور في قطاع الإعلام الرقمي”.