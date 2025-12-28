المومني: الحكومة ماضية في نهجها القائم على إدامة التواصل مع وسائل الإعلام

وقال المومني، في كتاب وجهه إلى جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، إن هذا التوجه يأتي بهدف تعزيز إجراءات تسهيل حصول الصحفيين على المعلومات التي يحتاجونها ضمن الأطر القانونية النافذة.
وأكد الكتاب على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ضرورة قيام الناطقين الإعلاميين بالتفاعل مع الاستفسارات الصحفية، وتزويد وسائل الإعلام بالتوضيحات اللازمة لاستكمال المعلومات، بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي واضح يعزز الثقة بالمعلومة الرسمية، وينشر الحقائق، ويواجه المعلومات غير الدقيقة والمضللة.
وبين أن وزارة الاتصال الحكومي من خلال مديرية التخطيط والتنسيق والناطقين الإعلاميين، تتابع يوميا مع شبكة الناطقين الإعلاميين مختلف القضايا الإعلامية، وتعمل على ضمان وجود توضيحات ومتابعات مستمرة مع الصحفيين والإعلاميين.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: التلاحم الوطني وحكمة الملك ركيزة صلبة للمؤسسية الوطنية
-
إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 138 ألف حبّة مخدرة
-
"سلطة العقبة" تطلق حملة "روحها بترد الروح" لتعزيز السياحة الداخلية
-
النقد الدولي يشيد بجهود ضريبة الدخل والمبيعات لزيادة الامتثال ورقمنة الخدمات
-
أشغال معان تتعامل مع عدد من الملاحظات خلال المنخفض الجوي
-
الدفاع المدني يتعامل مع محاصرين نتيجة السيول والامن يجدد تحذيره
-
المياه: فيضان سد الموجب خلال ساعات مع استمرار الحالة المطرية
-
زراعة اربد: الهطولات المطرية الحالية تبشر بموسم زراعي جيد