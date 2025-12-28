المومني: الحكومة ماضية في نهجها القائم على إدامة التواصل مع وسائل الإعلام

01:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758811 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكّد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن الحكومة ماضية في نهجها القائم على إدامة التواصل مع وسائل الإعلام وتمكينها من أداء دورها على أسس مهنية ومسؤولة. اضافة اعلان





وقال المومني، في كتاب وجهه إلى جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، إن هذا التوجه يأتي بهدف تعزيز إجراءات تسهيل حصول الصحفيين على المعلومات التي يحتاجونها ضمن الأطر القانونية النافذة.



وأكد الكتاب على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ضرورة قيام الناطقين الإعلاميين بالتفاعل مع الاستفسارات الصحفية، وتزويد وسائل الإعلام بالتوضيحات اللازمة لاستكمال المعلومات، بما يسهم في تقديم محتوى إعلامي واضح يعزز الثقة بالمعلومة الرسمية، وينشر الحقائق، ويواجه المعلومات غير الدقيقة والمضللة.



وبين أن وزارة الاتصال الحكومي من خلال مديرية التخطيط والتنسيق والناطقين الإعلاميين، تتابع يوميا مع شبكة الناطقين الإعلاميين مختلف القضايا الإعلامية، وتعمل على ضمان وجود توضيحات ومتابعات مستمرة مع الصحفيين والإعلاميين.

تم نسخ الرابط





