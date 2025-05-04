المومني: الذكاء الاصطناعي أثّر في أدوات الصحافة ولا يغني عن القدرات البشرية

12:04 م

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الوكيل الإخباري- دعا وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأحد، الجامعات إلى إنشاء منصات تدريبية تدعم إنتاج محتوى علمي رقمي يخاطب الجمهور ويزيد من حالة الوعي العام. اضافة اعلان





وقال المومني خلال مؤتمر "الصحافة العلمية بين الواقع وقيادة التغيير في جامعة الشرق الأوسط بحضور أكاديميين وباحثين عرب، إنّ الإعلام العلمي المتخصص المحترف يمثل خط الدفاع الأول ضد التضليل والمعلومات الزائفة.



وشدد على أهمية توفير الأدوات العلمية له لتمكينه من بناء وعي مجتمعي راسخ، مشيرا إلى الذكاء الاصطناعي أثّر في أدوات الصحافة، لكنه لا يغني عن القدرات البشرية، داعياً إلى توظيفه للصالح العام لزيادة الكفاية العامة لقطاع الإعلام.



كما شدد المومني على ضرورة تحديث المناهج الأكاديمية وتوفير بيئات تدريبية متخصصة تُمكّن الطلبة من أدوات الإعلام الرقمي بتكامل مع المعرفة العلمية.