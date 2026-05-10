المومني: الشباب شركاء في التحديث وخط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
الأحد، 10-05-2026 06:05 م

الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أهمية تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتمكينهم من أدوات الوعي والتأثير الإيجابي، في ظل التحولات الإعلامية والرقمية المتسارعة.

وقال خلال لقائه الأحد، في محافظة عجلون مع مجموعة من الشباب المبادرين في مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة، إن الشباب شركاء حقيقيون في مسار التحديث السياسي وصناعة المستقبل، ويحظون باهتمام مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي.


وأشار إلى أن ما شهدته المملكة أخيرا من تخريج الدفعة الأولى من منتسبي خدمة العلم، يؤكد توجه الدولة نحو تمكين الشباب وتعزيز انخراطهم في العمل الوطني، بما يعزز جاهزيتهم للمشاركة في مختلف المسارات الوطنية.

 
 


