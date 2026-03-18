الخميس 2026-03-19 06:16 ص

المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني
الأربعاء، 18-03-2026 10:51 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع 218 صاروخاً وطائرة مسيرة أُطلقت من إيران بشكل مباشر تجاه أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، مستهدفة مواقع حيوية.

وأضاف المومني أن من بين هذه الهجمات، 116 صاروخاً و102 طائرة مسيرة تم التعامل معها، لضمان قدرة المملكة على التعامل مع أي مخاطر أمنية وتقليل تأثيرها على المجتمع واستدامة الحياة قدر الإمكان، رغم الأحداث.


وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في واجبها بالدفاع عن الوطن وحمايته من كل اعتداء، وتعمل على تسخير كل جهودها وأقصى طاقاتها للحفاظ على أمن المملكة وسلامة المواطنين.


وأوضح المومني أن المواطنين يستمرون في حياتهم اليومية، من الذهاب إلى المدارس والجامعات إلى العمل في المصانع والشركات، مؤكداً أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعاملت أيضاً مع أكثر من 500 شظية ناجمة عن هذه الصواريخ والطائرات المسيرة، لضمان حماية الجميع واستمرار الحياة بشكل طبيعي.

 
 


