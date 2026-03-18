المومني: القوات المسلحة تعاملت مع 218 تهديدا صاروخيا وطائرة مسيرة

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع 218 صاروخاً وطائرة مسيرة أُطلقت من إيران بشكل مباشر تجاه أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، مستهدفة مواقع حيوية.

اضافة اعلان



وأضاف المومني أن من بين هذه الهجمات، 116 صاروخاً و102 طائرة مسيرة تم التعامل معها، لضمان قدرة المملكة على التعامل مع أي مخاطر أمنية وتقليل تأثيرها على المجتمع واستدامة الحياة قدر الإمكان، رغم الأحداث.



وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في واجبها بالدفاع عن الوطن وحمايته من كل اعتداء، وتعمل على تسخير كل جهودها وأقصى طاقاتها للحفاظ على أمن المملكة وسلامة المواطنين.