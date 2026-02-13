الجمعة 2026-02-13 11:55 ص

المومني باليوم العالمي للإذاعة: كانت وما تزال الإذاعة مساحة للوعي

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني
الوكيل الإخباري-  هنأ وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف في 13 شباط/فبراير في كل عام.اضافة اعلان


وقال المومني عبر حسابه على موقع "الفيسبوك": في اليوم العالمي للإذاعة، نُحيّي هذا المنبر الإعلامي العريق، الذي أسس لمهنة الإعلام بمفهومها الحديث".

وتابع: "نحيي الكوادر المهنية التي تعمل للحفاظ على دوره وألقه، ليظلّ حاضرا في وجدان الناس، قريبا من قضاياهم، وملتزما برسالته المهنية؛ وفي هذا اليوم، نحيي سائر المحطات الإذاعية العاملة على امتداد مساحة الوطن".

وأكد المومني بأن الإذاعة كانت وما تزال مساحة للوعي، وصوتا قريبا من الناس في كل مكان، ومصدرا للمعلومة المسؤولة، وجسرا من جسور الإعلام الراسخة في ظل تحولات متسارعة يشهدها هذا القطاع.

يذكر أن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أعلن في دورته 36 يوم الثالث عشر من شباط/فبراير عام 2011، هو اليوم العالمي للإذاعة، وتمّ اِختيار هذا التَّاريخ تزامُناً مع ذِكرَى إِطلاق إِذاعة الأُممِ المُتّحِدة عام 1946.
 
 


