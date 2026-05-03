الأحد 2026-05-03 03:25 م

المومني: تخصيص 2 مليون دينار لصيانة طريق الرمثا في إربد شارع الـ40

زير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني
الأحد، 03-05-2026 01:48 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني إن الحكومة قررت تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل لدراسة واقع النقل من ألوية محافظة إربد، بهدف تسهيل وصول العاملين إلى المدن الصناعية والتنموية، على أن يُبحث تمويل الحلول المقترحة من خلال الاستثمار أو الحكومة.


وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء في إربد، أنه تقرر تخصيص 2 مليون دينار لصيانة طريق الرمثا – شارع الأربعين.

وأشار المومني إلى أنه سيتم تأهيل البنية التحتية للطريق المؤدي إلى المستشفى وربطه بالطريق الدائري، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار، على أن يكون من الطرق المدفوعة.

وأوضح أن رئيس الوزراء وجّه بدراسة ورفع التنسيبات اللازمة لتجديد الإعفاءات الضريبية والجمركية.

وقال إن مجلس الوزراء ناقش عددا من المشاريع التنموية الحيوية، أبرزها تطوير الطرق والبنية التحتية التي تخدم مستشفى الأميرة بسمة الجديد، واستحداث مركز لعلاج السرطان في المستشفى، إلى جانب المضي قدماً في استكمال الطريق الدائري في المحافظة.

وأوضح أن 9 مليارات دينار سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني كاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وأوضح أن الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في المحافظة تأتي في إطار متابعة تنفيذ الرؤية التنموية على أرض الواقع وتعزيز التواصل مع ممثلي المحافظة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الجلسات ستركز على عرض ما تحقق خلال العام الماضي، ومناقشة التحديات والأولويات، وطرح رؤى المرحلة المقبلة بما يعزز ارتباط القرارات الحكومية باحتياجات المحافظات.
 
 


