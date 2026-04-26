المومني خلال لقائه بنك الدواء الخيري: العمل التطوعي أعلى قيم المواطنة

الوكيل الإخباري- التقى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، رئيس مجلس إدارة بنك الدواء الخيري الأردني الدكتور أشرف الكيلاني، يرافقه مديرة البرامج والمشاريع الدكتورة شهد القطيشات، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.





وأشاد المومني، خلال اللقاء، بالدور الإنساني والتطوعي الذي يقوم به بنك الدواء الخيري في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للفئات الأقل حظا.



وأكد أهمية الدور الذي يضطلع به البنك في مختلف مناطق المملكة، مشيدا بمبادراته الإنسانية، والتي تسهم في إيصال الدواء لمستحقيه بكفاءة واستدامة.



وثمّن الجهود التطوعية التي يبذلها القائمون على البنك، مؤكدا أن العمل التطوعي يمثل أعلى قيم المواطنة الصادقة، ويشكّل ركيزة أساسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وخدمة المجتمع، ويسهم في ترسيخ قيم العطاء والانتماء.



من جانبه، استعرض الكيلاني أبرز البرامج والمشاريع التي ينفذها البنك، مؤكدا حرص بنك الدواء على توسيع نطاق خدماته وتعزيز شراكاته مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة، بما يسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز الأمن الدوائي في الأردن.



وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون المستقبلية بما يدعم المبادرات الإنسانية ويعزز العمل المشترك، وبما ينسجم مع التوجيهات والرؤى الملكية السامية.







