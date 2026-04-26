الأحد 2026-04-26 04:50 م

المومني خلال لقائه بنك الدواء الخيري: العمل التطوعي أعلى قيم المواطنة

الأحد، 26-04-2026 03:29 م
الوكيل الإخباري-  التقى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، رئيس مجلس إدارة بنك الدواء الخيري الأردني الدكتور أشرف الكيلاني، يرافقه مديرة البرامج والمشاريع الدكتورة شهد القطيشات، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.اضافة اعلان


وأشاد المومني، خلال اللقاء، بالدور الإنساني والتطوعي الذي يقوم به بنك الدواء الخيري في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للفئات الأقل حظا.

وأكد أهمية الدور الذي يضطلع به البنك في مختلف مناطق المملكة، مشيدا بمبادراته الإنسانية، والتي تسهم في إيصال الدواء لمستحقيه بكفاءة واستدامة.

وثمّن الجهود التطوعية التي يبذلها القائمون على البنك، مؤكدا أن العمل التطوعي يمثل أعلى قيم المواطنة الصادقة، ويشكّل ركيزة أساسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وخدمة المجتمع، ويسهم في ترسيخ قيم العطاء والانتماء.

من جانبه، استعرض الكيلاني أبرز البرامج والمشاريع التي ينفذها البنك، مؤكدا حرص بنك الدواء على توسيع نطاق خدماته وتعزيز شراكاته مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة، بما يسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز الأمن الدوائي في الأردن.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون المستقبلية بما يدعم المبادرات الإنسانية ويعزز العمل المشترك، وبما ينسجم مع التوجيهات والرؤى الملكية السامية.
 
 


شؤون برلمانية توصية بتمديد إعفاء الشقق السكنية فوق 150 مترا بخصم 50% من الرسوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يتّهم حزب الله بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

أخبار محلية الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

أخبار محلية الأردن يدين هجمات إرهابية في مالي أودت بحياة وزير الدفاع وعدد من الضحايا

أخبار محلية التربية تطلق مهرجان الإبداع والتميز

تأهب أمني بريطاني أمريكي لتأمين زيارة الملك تشارلز عقب محاولة استهداف ترامب

عربي ودولي تأهب أمني بريطاني أمريكي لتأمين زيارة الملك تشارلز عقب محاولة استهداف ترامب

أخبار الشركات شركة مصفاة البترول الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة لمساهميها



 
 






الأكثر مشاهدة

 