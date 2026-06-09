المومني: ذكرى عيد الجلوس الملكي محطة وطنية لاستذكار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الذكرى السابعة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش تمثل محطة وطنية لاستذكار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز والعطاء المتواصل في خدمة الأردن وتعزيز مكانته.

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وقال المومني، إن جلالة الملك جعل الوطن والمواطن البوصلة التي تهتدي بها مسارات التحديث والتنمية، وقاد على مدى سبعة وعشرين عاما نهجا ثابتا في ترسيخ منعة الدولة وتعزيز قوة مؤسساتها، ومواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث في مختلف المجالات.