الثلاثاء 2026-06-09 12:22 م

المومني: ذكرى عيد الجلوس الملكي محطة وطنية لاستذكار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
محمد المومني
 
الثلاثاء، 09-06-2026 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الذكرى السابعة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش تمثل محطة وطنية لاستذكار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز والعطاء المتواصل في خدمة الأردن وتعزيز مكانته.

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وقال المومني، إن جلالة الملك جعل الوطن والمواطن البوصلة التي تهتدي بها مسارات التحديث والتنمية، وقاد على مدى سبعة وعشرين عاما نهجا ثابتا في ترسيخ منعة الدولة وتعزيز قوة مؤسساتها، ومواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث في مختلف المجالات.


وأضاف، أن جلالة الملك نجح في تحقيق التوازن بين الحزم والاعتدال في إدارة شؤون الدولة وصنع القرار، رغم ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات وتحولات متسارعة، مؤكدا أن هذا النهج أسهم في تعزيز استقرار الأردن وترسيخ حضوره الإقليمي والدولي.

 
 


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