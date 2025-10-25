المومني: رئيس الوزراء يتابع الزيارات الميدانية ضمن خطط مؤسسية وتقارير دورية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، جسّدت حكمة السياسة الأردنية ونهجها العقلاني المتزن.



وأشار المومني، في لقاء على برنامج "ستون دقيقة" مساء أمس، إلى أن مواقف الأردن الدولية تحظى باحترام وتقدير من المجتمع الدولي.

