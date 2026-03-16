الإثنين 2026-03-16 06:46 م

المومني: رحم الله الإعلامي جمال ريان

الإثنين، 16-03-2026 02:04 م
الوكيل الإخباري- استذكر وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، مسيرة الإعلامي الراحل جمال ريان الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي.اضافة اعلان


وقال الدكتور المومني في تغريدة على منصة (إكس) "رحم الله الإعلامي جمال ريان، ونستذكر مسيرته المهنية التي بدأت من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ليسهم في بناء عدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى شأنه شأن عشرات من خريجي وخريجات مؤسسات الإعلام الوطني الأردني الذين حملوا ويحملون على عاتقهم عبء هذه الرسالة التي تعلمون أصولها في رحاب الأردن ومؤسساته".

تعازينا الحارة ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
 
 


و

