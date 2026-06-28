المومني: سمو الأمير الحسين ولي العهد يكرس نموذجا في القرب من الناس

وأضاف المومني في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد "في عيد ميلاد صاحب السمو الملكي، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، نحتفل بأمير الشباب ونحتفل بمستقبل الأردن الزاهر".
وتمنى المومني، لسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية، وأن يواصل مسيرته في خدمة الوطن؛ سندا ويمينا لجلالة الملك.
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