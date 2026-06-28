المومني: سمو الأمير الحسين ولي العهد يكرس نموذجا في القرب من الناس

11:51 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يكرس نموذجا في القرب من الناس، والدفع نحو كل ما فيه خير الأردن، وتحفيز الشباب وتمكينهم؛ استمرارا لنهج هاشمي في بناء المستقبل الواعد، وينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء أردنٍ قوي عزيز منيع أكثر تقدما وحداثة، ثابتا على مبادئه ماضيا في تطوير مسيرته. اضافة اعلان





وأضاف المومني في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد "في عيد ميلاد صاحب السمو الملكي، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، نحتفل بأمير الشباب ونحتفل بمستقبل الأردن الزاهر".



وتمنى المومني، لسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية، وأن يواصل مسيرته في خدمة الوطن؛ سندا ويمينا لجلالة الملك.





