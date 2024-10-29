 
الثلاثاء 2024-10-29 08:12 م
 

المومني: سنباشر في عملية تقييم مؤسسي لأداء الناطقين الإعلاميين

وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني
الدكتور محمد المومني
الثلاثاء، 29-10-2024 07:43 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الوزارة ستبدأ عملية تقييم مؤسسي لدوائر الإعلام والاتصال في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تقييم أداء وعمل الناطقين الإعلاميين خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزير الدولة لتطوير القطاع العام، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عمل الناطقين وتجويده، بما يصب في تعزيز تدفق انسيابية المعلومات للجمهور ووسائل الإعلام، وتماشياً مع التحديث الإداري كجزء من النهج الاستراتيجي للحكومة، وبما يحقق الفعالية الاتصالية والإعلامية المنشودة.

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حديث الوزير المومني جاء خلال لقائه الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية، اليوم الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء، ضمن سلسلة من لقاءات دورية تجريها الوزارة مع قطاعات مختلفة من الجسم الإعلامي في المملكة؛ وذلك لتقييم المشهد الإعلامي بشكل موضوعي ومؤسسي بهدف التعامل مع التحديات وتجويد العمل.


وأكد المومني أن الناطقين الإعلاميين هم جزء من منظومة الإعلام الرسمي، "والحكومة تتطلع إلى مزيد من التمكين للناطقين للقيام بدورهم الحيوي والرئيس بشكل موضوعي ومهني من حيث توفير المعلومات لوسائل الإعلام، ووضع الخطط الإعلامية لوزاراتهم ومؤسساتهم، وشرح وتبسيط القرارات الصادرة عنها للمواطنين وأثر تلك القرارات عليهم"، مشدداً على ضرورة أن تنسجم الأعمال التي يقوم بها الناطقون مع مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري.

 
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