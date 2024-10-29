المومني: سنباشر في عملية تقييم مؤسسي لأداء الناطقين الإعلاميين

حديث الوزير المومني جاء خلال لقائه الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية، اليوم الثلاثاء في دار رئاسة الوزراء، ضمن سلسلة من لقاءات دورية تجريها الوزارة مع قطاعات مختلفة من الجسم الإعلامي في المملكة؛ وذلك لتقييم المشهد الإعلامي بشكل موضوعي ومؤسسي بهدف التعامل مع التحديات وتجويد العمل.
وأكد المومني أن الناطقين الإعلاميين هم جزء من منظومة الإعلام الرسمي، "والحكومة تتطلع إلى مزيد من التمكين للناطقين للقيام بدورهم الحيوي والرئيس بشكل موضوعي ومهني من حيث توفير المعلومات لوسائل الإعلام، ووضع الخطط الإعلامية لوزاراتهم ومؤسساتهم، وشرح وتبسيط القرارات الصادرة عنها للمواطنين وأثر تلك القرارات عليهم"، مشدداً على ضرورة أن تنسجم الأعمال التي يقوم بها الناطقون مع مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري.
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