المومني: على الإعلام الأردني مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة

الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، في أكاديمية الشرطة الملكية، ندوة وطنية بعنوان "السردية الأردنية"، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، واللواء الدكتور المتقاعد تامر المعايطة، إلى جانب عدد من كبار ضباط الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.





وجاء تنظيم الندوة في إطار الرسالة الوطنية والمجتمعية التي تضطلع بها مديرية الأمن العام، والتي شكّلت على الدوام جزءاً أصيلاً من مسيرة الدولة الأردنية، من خلال فلسفة أمنية شاملة تقوم على تعزيز الأمن والاستقرار، وخدمة المواطنين، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.



وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على مشروع السردية الأردنية بوصفه مشروع دولة يستحضر ويوثق تاريخ الدولة الأردنية بأسلوب عصري وعلمي شامل ومسيرتها السياسية والاجتماعية والثقافية، وتربطها بمفاهيم الأمن الوطني، بما يعزز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الأردنية، ويسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وحماية المنجزات الوطنية.



وأكد الدكتور المومني أن الاهتمام الذي يوليه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لمشروع السردية الوطنية، يعكس حرصاً على تقديم تاريخ الأرض والإنسان في الأردن بصورة معاصرة وقريبة من الناس بكافة أعمارهم، تنقل الروايات التاريخية من إطارها الأكاديمي إلى فضاء معرفي أوسع يتيح للأجيال فهم مسيرة الدولة وتطورها.



وأشار المومني، خلال حديثه ضمن محور "أدوار الإعلام الأردني في السردية الوطنية الأردنية"، أن الإعلام الأردني المهني يشكل ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الثقة بالمعلومة، إلى جانب دوره في تقديم الرواية الوطنية بصورة متوازنة ودقيقة.



كما أشار إلى أن التحولات الرقمية المتسارعة فرضت تحديات جديدة على البيئة الإعلامية، ما يستدعي تطوير الخطاب الإعلامي الوطني لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والروايات المجتزأة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن مشروع السردية الوطنية يمثل جهداً وطنياً تكاملياً يعزز الهوية الوطنية الأردنية ويحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال.



من جهته، أكد اللواء الدكتور المتقاعد تامر المعايطة، خلال تناوله محور "أدوار الأمن العام في توثيق السردية الأردنية"، أن مديرية الأمن العام، ومنذ تأسيسها بالتزامن مع نشأة الدولة الأردنية، تواصل أداء واجباتها الوطنية والأمنية ضمن شراكة مجتمعية متكاملة، ووفق توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة الهادفة إلى خدمة أبناء المجتمع والحفاظ على الأمن والاستقرار.



وأشار المعايطة إلى الدور الإعلامي والتوعوي الذي تنفذه مديرية الأمن العام عبر مختلف وحداتها وتشكيلاتها، وبما يعكس الجهود الأمنية المبذولة، ويعزز الشراكة المجتمعية، ويرتقي بمستويات الوعي الأمني لدى المواطنين، في إطار سردية وطنية جامعة تحافظ على تماسك النسيج الوطني ومكتسباته.



وشهدت الندوة التي حضرها مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز وآمر اكاديمية الشرطة الملكية العميد يوسف البداينة نقاشات متخصصة، أجاب خلالها المتحدثون عن أسئلة واستفسارات الحضور، والتي تناولت سبل تعزيز السردية الأردنية وترسيخها في الوعي الجمعي، ودور المؤسسات الوطنية في حمايتها وإبرازها، بما يعكس تاريخ الدولة الأردنية ومنجزاتها، ويعزز قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية.





