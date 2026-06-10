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المومني: في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش نستدعي مبادئ الثورة التي شكلت قواعد لبناء دولة راسخة

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
محمد المومني
 
الأربعاء، 10-06-2026 01:07 م

الوكيل الإخباري-   كتب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني تغريدة على منصة (إكس) بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

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وقال المومني في التغريدة "في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، نستدعي مبادئ الثورة التي شكلت قواعد لبناء دولة راسخة، ونستذكر الرجال الذين حملوها في قلوبهم وترجموها في أفعالهم؛

فأصبحوا عماد جيش هذه الدولة وحماة منجزاتها. وتوارث الأردنيون من ورائهم، مبادئ الثورة جيلاً بعد جيل، ليس في صفوف قوات الجيش العربي فقط، بل في كل مؤسسات الوطن وأفعال أبنائه وبناته. بين ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش حكاية الأردن وعزيمة قيادته الهاشمية ورسالة جنده البواسل، وأمانة وطن نحملها جميعا في القلوب".

 
 


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