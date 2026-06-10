المومني: في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش نستدعي مبادئ الثورة التي شكلت قواعد لبناء دولة راسخة

وقال المومني في التغريدة "في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، نستدعي مبادئ الثورة التي شكلت قواعد لبناء دولة راسخة، ونستذكر الرجال الذين حملوها في قلوبهم وترجموها في أفعالهم؛
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