المومني: في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش نستدعي مبادئ الثورة التي شكلت قواعد لبناء دولة راسخة

الوكيل الإخباري- كتب وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني تغريدة على منصة (إكس) بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

اضافة اعلان



وقال المومني في التغريدة "في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، نستدعي مبادئ الثورة التي شكلت قواعد لبناء دولة راسخة، ونستذكر الرجال الذين حملوها في قلوبهم وترجموها في أفعالهم؛