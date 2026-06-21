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المومني: قرار تطبيق عقوبة الإعدام بحق 6 من المدانين اليوم كان تطبيقا للعدالة

قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي، إن تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق 6 مدانين يأتي في إطار تطبيق أحكام القضاء وسيادة القانون وتحقيق العدالة. وأكد المو
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني
 
الأحد، 21-06-2026 02:18 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، خلال مؤتمر صحفي، إن تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق 6 مدانين يأتي في إطار تطبيق أحكام القضاء وسيادة القانون وتحقيق العدالة.اضافة اعلان


وأكد المومني أن الاعتداء على رجال الأمن أمر غير مقبول، مشدداً على أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع أي اعتداء يستهدف منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن القانون سيطبق دون تهاون.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة لتعزيز الأمن، وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان توجه الحكومة لتعديل التشريعات بما يوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على كبار تجار ومهربي المخدرات المرتبطين بالعصابات الخارجية.
 
 


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