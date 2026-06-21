المومني: قرار تطبيق عقوبة الإعدام بحق 6 من المدانين اليوم كان تطبيقا للعدالة

وأكد المومني أن الاعتداء على رجال الأمن أمر غير مقبول، مشدداً على أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع أي اعتداء يستهدف منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن القانون سيطبق دون تهاون.
وأشار إلى أن الحكومة ماضية في اتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة لتعزيز الأمن، وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان توجه الحكومة لتعديل التشريعات بما يوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على كبار تجار ومهربي المخدرات المرتبطين بالعصابات الخارجية.
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