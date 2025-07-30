المومني: لا أحد يحق له مخاطبة الأردنيين سوى دولتهم

وقال المومني، في تصريحات صحفية إنّ الأردن كان دائمًا بمنأى عن الفصائلية الفلسطينية، ويتعامل دومًا مع السلطة الوطنية الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد لفلسطين.
وبيّن أنّ الموقف الرسمي والشعبي في الأردن، الداعي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يختلف تمامًا مع أي فصائلية فلسطينية.
وأوضح أنّ التصريحات المشككة بجهود الأردن تستفز كل الأردنيين، مشيرًا إلى أنّه غير مرحّب بأي مخاطبة أو نداء من قبل زعماء الفصائل الفلسطينية، لأنّه لا يحق لأحد مخاطبة الشعب الأردني سوى دولته، وليس أي جهة أخرى.
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