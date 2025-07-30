الأربعاء 2025-07-30 11:38 م
 

المومني: لا أحد يحق له مخاطبة الأردنيين سوى دولتهم

المومني: لا أحد يحق له مخاطبة الأردنيين سوى دولتهم
المومني: لا أحد يحق له مخاطبة الأردنيين سوى دولتهم
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:58 م
الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي، الدكتور محمد المومني، أنّ ما يقوم به الأردن تجاه فلسطين وقضيتها هو واجب وطني، وسيستمر في تقديمه.اضافة اعلان


وقال المومني، في تصريحات صحفية إنّ الأردن كان دائمًا بمنأى عن الفصائلية الفلسطينية، ويتعامل دومًا مع السلطة الوطنية الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد لفلسطين.

وبيّن أنّ الموقف الرسمي والشعبي في الأردن، الداعي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يختلف تمامًا مع أي فصائلية فلسطينية.

وأوضح أنّ التصريحات المشككة بجهود الأردن تستفز كل الأردنيين، مشيرًا إلى أنّه غير مرحّب بأي مخاطبة أو نداء من قبل زعماء الفصائل الفلسطينية، لأنّه لا يحق لأحد مخاطبة الشعب الأردني سوى دولته، وليس أي جهة أخرى.
 
 
gnews

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