المومني: للأردن دور ريادي في دعم مسارات الابتكار والتحول الرقمي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن اختيار عمّان عاصمة الشباب العربي والعاصمة الرقمية العربية يؤكد الدور الريادي الذي يلعبه الأردن في دعم مسارات الابتكار والتحول الرقمي وإيمانه بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأمثل لصناعة المستقبل.

وقال المومني خلال افتتاحه مؤتمر "قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025" برعاية جامعة الدول العربية وبتنظيم من مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، إن القمة تجمع المبدعين والمبتكرين لتمكين الشباب والمساهمة في تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم.