المومني: للأردن دور ريادي في دعم مسارات الابتكار والتحول الرقمي

وقال المومني خلال افتتاحه مؤتمر "قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025" برعاية جامعة الدول العربية وبتنظيم من مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، إن القمة تجمع المبدعين والمبتكرين لتمكين الشباب والمساهمة في تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم.
وبين أن القمة تأتي متوافقة مع جهود الحكومة في تطوير الإعلام الرقمي وتعزيز الشفافية، بما يمكن المواطنين من الوصول إلى المعلومات، ويدعم بناء مجتمع معرفي قادر على المشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
