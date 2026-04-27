المومني: للتلفزيون الأردني دور كبير وريادي وشاهد حي وناقل أمين

الإثنين، 27-04-2026 01:05 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إنه في ذكرى تأسيس التلفزيون الأردني، نستحضر الدور الكبير لصرح ريادي من صروح الإعلام الأردني والعربي، انطلق عام 1968 ليشكل إحدى أهم ركائز الإعلام الوطني التي واكبت وما تزال تواكب مسيرة الدولة الأردنية، ويعد شاهدا حيا وناقلا أمينا.

وأضاف خلال اتصال مع التلفزيون الأردني اليوم الاثنين، إن التلفزيون شكل موئلا للمبدعين الأردنيين والعرب ومدرسة مهنية رسخت معايير العمل الإعلامي وصدرت للوطن العربي والعالم عددا من خيرة الخبرات المشهود لها حتى اليوم.


وأشار إلى أن هذا التاريخ الممتد من الإنجاز يضع على عاتق هذه المؤسسة الوطنية مسؤولية مواصلة التطوير وتعزيز حضورها في المشهد الإعلامي والتمسك بالمهنية وتقديم المحتوى النوعي.


وختم المومني: كل عام والتلفزيون الأردني بمزيد من التقدم والنجاح.

 
 


أخبار محلية المومني: للتلفزيون الأردني دور كبير وريادي وشاهد حي وناقل أمين

