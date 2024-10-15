المومني: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في الكرك

الوكيل الإخباري- كشف وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة قررت إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في الكرك.

اضافة اعلان

وقال المومني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن لقاءات الحكومة في الكرك بدأت بعرض شامل حول الرؤية التنموية للمحافظة في مختلف المجالات، مؤكدا أن هناك توجه لتغيير طريقة العمل الحكومي إلى الميداني.





وأضاف أن الحكومة واقعية في أرقامها التي وضعتها لتنفيذ المشاريع في الكرك.

وأشار إلى مجلس الوزراء وافق أيضا على نظام معدل لنظام مجلس الأمن الغذائي.

وبيّن أنه سيكون هناك تخفيض على أسعار الطاقة الكهربائية للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في المنطقة التنموية في الكرك.

ولفت المومني إلى شمول المنطقة التنموية بالكرك ببرامج الفروع الإنتاجية وبرامج التشغيل الوطني لوزارة العمل ودعم 50% لأجور المناولة في الحاويات.