 
الثلاثاء 2024-10-15 03:51 م
 
 

المومني: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في الكرك

المومني
الدكتور محمد المومني
الثلاثاء، 15-10-2024 02:38 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة قررت إنشاء منطقة تنموية للصناعات الزراعية في الكرك.

اضافة اعلان

 

وقال المومني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن لقاءات الحكومة في الكرك بدأت بعرض شامل حول الرؤية التنموية للمحافظة في مختلف المجالات، مؤكدا أن هناك توجه لتغيير طريقة العمل الحكومي إلى الميداني.

وأضاف أن الحكومة واقعية في أرقامها التي وضعتها لتنفيذ المشاريع في الكرك.

 

 وأشار إلى مجلس الوزراء وافق أيضا على نظام معدل لنظام مجلس الأمن الغذائي.

 

وبيّن أنه سيكون هناك تخفيض على أسعار الطاقة الكهربائية للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة في المنطقة التنموية في الكرك.

 

ولفت المومني إلى شمول المنطقة التنموية بالكرك ببرامج الفروع الإنتاجية وبرامج التشغيل الوطني لوزارة العمل ودعم 50% لأجور المناولة في الحاويات.


وتابع أن هنالك خطة حكومية لجلب المزيد من المستثمرين لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك.

 
gnews

أحدث الأخبار

المهندس هشام المومني

أخبار محلية المومني: اجراء المراجعات لشروط الاستفادة من فلس الريف تهدف الى تحقيق العدالة

جلالة الملك عبدالله الثاني في استقبال وفد من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي

أخبار محلية جلالة الملك يستقبل وفداً من لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي

خلال الاجتماع

أخبار محلية اللجنة الداخلية (القانونية) لحزب الاتحاد الوطني الأردني تعقد اجتماعها الأول في عمان لمناقشة تعديل جملة من القوانين

تعبيرية

منوعات زوج من الباندا ينطلقان من الصين إلى واشنطن

ارشيفية

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1575 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

لقطة من الحادث

منوعات مصر: حبس سائق حافلة حادث الجلالة.. والنيابة تكشف مفاجأة

تعبيرية

عربي ودولي "الأغذية العالمي" و "اليونيسيف" تطلبان تمويلا إضافيا للاحتياجات الإنسانية في لبنان

لقاء سابق بين السيسي وبن سلمان

عربي ودولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتوجه إلى مصر



 


الأكثر مشاهدة