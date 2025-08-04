المومني: مستوطنون إسرائيليون يواصلون اعتراض شاحنات المساعدات الأردنية

وأضاف المومني في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، قائلا "تتعرّض قوافل المساعدات الأردنية للاعتداء من مستوطنين في أثناء طريقها إلى قطاع غزة، كان آخرها يوم أمس الأحد، إذ تمّ اعتراض طريق شاحنات لمنعها من إكمال مسيرها باتجاه القطاع، وقد عاد عدد منها أدراجه بالفعل".
ودعا المومني السلطات الإسرائيلية بـ"تدخل جدي" لوقف تلك الاعتداءات وعمليات السلب والنهب.
وأشار الوزير إلى "وجود عمليات سلب ونهب لقوافل المساعدات وعدم حمايتها وتأمينها، ما يساهم في إثارة الفوضى ومنع وصول المواد الإغاثية بطرق منظمة يستفيد منها المستحقون".
وبحسب المومني، "ليست هذه المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الحوادث بل تكرّرت، ما يستدعي تدخلا جديا من السلطات في إسرائيل لمنع حصول هذه الاعتداءات التي تخرق القوانين والاتفاقات".
وانتقد الوزير "التضييق على عدد الشاحنات" و"الأسلوب المعقد للقبول بمرورها" و"التأخير" و"التفتيش الفوضوي على المعابر" و"فرض جمارك مستحدثة" و"التحجج بانتهاء مدة الدوام لإعادة عشرات الشاحنات من حيث أتت".
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