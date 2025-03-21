المومني: معركة الكرامة إثبات عميق لتاريخ الجذور الأردنية

وقال الدكتور المومني في منشور له عبر منصة "إكس": "لم تكن الكرامة مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت إثباتًا عميقًا لتاريخ الجذور الأردنية التي لم تقبل الهزيمة يومًا، انتهت المعركة بانتصار المجد والإرادة الأردنية الصلبة... شرّف الأردني العزم، وصاغ بالكرامة وطنًا ترسم حدوده دماء الشهداء الزكية. عاد العدو مدحورًا، فيما بقيت الكرامة خالدة في سجل أردننا العظيم، تروي للأجيال قصة الفداء والنصر. حمى الله الأردن قائدًا وشعبًا ووطنًا شامخًا عظيمًا".
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