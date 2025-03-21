المومني: معركة الكرامة إثبات عميق لتاريخ الجذور الأردنية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن معركة الكرامة كانت إثباتًا عميقًا لتاريخ الجذور الأردنية التي لم تقبل الهزيمة يومًا.

اضافة اعلان