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المومني: معركة الكرامة إثبات عميق لتاريخ الجذور الأردنية

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
 
الجمعة، 21-03-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن معركة الكرامة كانت إثباتًا عميقًا لتاريخ الجذور الأردنية التي لم تقبل الهزيمة يومًا.

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وقال الدكتور المومني في منشور له عبر منصة "إكس": "لم تكن الكرامة مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت إثباتًا عميقًا لتاريخ الجذور الأردنية التي لم تقبل الهزيمة يومًا، انتهت المعركة بانتصار المجد والإرادة الأردنية الصلبة... شرّف الأردني العزم، وصاغ بالكرامة وطنًا ترسم حدوده دماء الشهداء الزكية. عاد العدو مدحورًا، فيما بقيت الكرامة خالدة في سجل أردننا العظيم، تروي للأجيال قصة الفداء والنصر. حمى الله الأردن قائدًا وشعبًا ووطنًا شامخًا عظيمًا".

 
 
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