المومني: نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن

وكتب المومني عبر صفحته الشخصية على موقع "إكس": نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن، قبيل اللقاء الرياضي ضمن التصفيات المونديالية.
وأضاف، كل التقدير للعلاقة الأخوية التي تجمع شعبينا، ونتمنى للجميع مباراة تليق بالعروبة والروح الرياضية.
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