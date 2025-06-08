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المومني: نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن

وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني
وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني
 
الأحد، 08-06-2025 06:14 م
الوكيل الإخباري-   رحب وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم الأحد، ببعثة المنتخب العراقي التي حضرت لملاقاة منتخبنا الوطني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وكتب المومني عبر صفحته الشخصية على موقع "إكس": نُرحّب ببعثة المنتخب العراقي الشقيق في بلدهم الثاني الأردن، قبيل اللقاء الرياضي ضمن التصفيات المونديالية.

وأضاف، كل التقدير للعلاقة الأخوية التي تجمع شعبينا، ونتمنى للجميع مباراة تليق بالعروبة والروح الرياضية.
 
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