المومني: "هلا أخبار" اكتسب ثقة الإعلام العالمي بفضل الدقة والمصداقية

وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، في التغطية الخاصة بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقة مجموعة الراية الإعلامية، إن عشرات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية يعتمدون على ما ينشره موقع "هلا أخبار" بوصفه مصدرًا موثوقًا، حتى إن وسائل إعلام دولية، من بينها صحيفة واشنطن بوست، نقلت معلومات عنه اعتمادًا على دقته ومكانته الإعلامية.
وبيّن أن مصداقية وسائل الإعلام تُبنى على التحقق من المعلومات واستقائها من مصادرها.
وأضاف أن بعض المواطنين قد يسهمون في نشر الشائعات من دون قصد، عبر إعادة إرسال أخبار إلى مجموعات العائلة أو الأصدقاء قبل التحقق منها، مؤكدًا أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وأن من يواصل نشر الأخبار غير الصحيحة أو المثيرة يفقد مصداقيته مع مرور الوقت، في حين يكتسب الملتزم بالدقة ثقة وتأثيرًا أكبر.
ومن جانبه، أوضح وزير الاتصال الحكومي أن الإعلام شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مبينًا أنه في السابق كانت بعض البرامج الصباحية تكرّس حالة من السلبية، وكأن كل شيء سيئ ولا يمكن إصلاحه إلا عبر الإعلام.
وقال إن هذا النهج تغيّر، وأصبح الإعلام اليوم يؤدي دورًا إيجابيًا في مساعدة المواطن على إيصال مظلمته، وفي الوقت نفسه يساعد المسؤول على الاطلاع على المشكلات ومعالجتها، بدلًا من أن يكون مجرد مساحة لطرح أحاديث قد تكون غير دقيقة.
وأضاف أن بعض الشكاوى قد لا تكون محقة، إلا أن البرامج الإعلامية، ومنها برنامج الوكيل، تسهم في مساندة المواطنين الذين لديهم مطالب أو مظالم حقيقية، كما تساعد المسؤولين على اكتشاف الخلل في القطاعات التي يديرونها والعمل على إصلاحه، مؤكدًا أن الأصل هو معالجة المشكلات قبل أن تصل إلى وسائل الإعلام.
هلا أخبار
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