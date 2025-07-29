المومني يؤكد دعم هيئة الإعلام للجنة الشكاوى وتعزيز استقلاليتها

11:08 م

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الوكيل الإخباري- قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن لجنة الشكاوى بالهيئة تمثل ركيزة أساسية لضمان الالتزام بالمعايير المهنية، وحماية حق الجمهور في الحصول على إعلام مسؤول ومتوازن. اضافة اعلان





وأكد المومني خلال اجتماع اليوم الثلاثاء استقلالية اللجنة التامة بممارسة مهامها، وما تتخذه من إجراءات وقرارات استنادًا إلى التشريعات والأنظمة والقوانين النافذة، ودعم الهيئة الكامل لتمكين اللجنة من أداء مهامها بكفاءة وفعالية.



وجرى خلال الاجتماع انتخاب أسامة سلامة رئيسًا للجنة، وعضو مجلس نقابة الصحفيين الزميلة ختام الشوبكي نائبًا للرئيس، والدكتور منذر جرادات أمينًا للسر.



وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من: الدكتور سيف الجنيدي ممثلًا عن المجتمع المدني، والمحامي مروان صلاح عضوًا مسمى سابقًا من نقابة المحامين، وليلى السيد ممثلة عن قطاع الإعلام المسموع، ومحمد القيسي ممثلًا عن القطاع المرئي، والدكتورة نهلة المومني ممثلة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونانسي الخصاونة مديرة الدائرة القانونية في هيئة الإعلام.



يشار إلى أن لجنة الشكاوى تختص بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور بموجب أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015 وتعديلاته، الذي نص في المادة (4/ي) منه على تشكيل لجنة مكونة من مختصين لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور أو مرخَّص له على مرخَّص آخر.



وتأتي أعمال اللجنة في إطار تعزيز منظومة الإعلام الأردني، وتكريس بيئة مهنية قائمة على الحياد والموضوعية، وحماية حقوق المرخَّص لهم والجمهور على حد سواء، وبما ينسجم مع رسالة هيئة الإعلام في النهوض بواقع الإعلام الوطني والارتقاء به.